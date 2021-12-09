女保安佔樓案　聾啞女美華稱曾出10萬助父買樓　指娟無權阻用單位

無綫節目《東張西望》早前報道聾啞女子美華，其父親去世前20多天曾改立遺囑，把美華有份享用的一公屋單位給予阿娟，阿娟更於今年9月被趕離單位。事件被傳媒報道後受到關注，最終亦鬧上法庭，美華昨（8日）入稟高等法院，指其父購入公屋單位時，她亦有出資10萬元，其父並指她可享有該單位的部份權益，美華因而要求法庭頒令，禁制阿娟不可再阻礙她享用單位。



原告為陳美華，被告為蕭榮娟。

原告在入稟狀指，其父親在世時，她與父親居於李鄭屋邨的單位。被告是該大廈的保安。原告指，被告和她的父親並無關係。

記者早前曾到涉案單位查看，並見原告與被告曾以書寫文字作溝通。(詳看下圖)

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原告稱擁有38.28%業權

原告稱其父於2002年以約26萬元，向房署購入涉案單位，她亦有出資若10萬元。父親曾表示，原告在該單位會有合乎比例的權益，原告因而認為她享有該物業38.28%的權益。

原告的父親於2017年11月訂立遺囑，把單位給予被告，被告並為其遺囑執行人。原告父於同年12月離世。

原告被趕離單位露宿走廊

被告於本年9月把原告趕離單位，原告在單位外的走廊露宿，鄰居把事件告知傳媒，原告引述《東張西望》的內容，指被告曾稱：「嗱，我而家講到明，我就唔會比佢去」、「我問心無愧」、「你無辦法關我咩事？間屋係我嘅！你搬曬出街囉！」等。

指被告趕她離開屬錯誤

原告指，根據購買公屋單位的情況，被告把原告趕離單位屬錯誤。

原告現要求法庭頒發禁制令，禁制被告作出任何行為，阻礙原告享用該單位。原告亦要求法庭頒令，被告只是代原告持有其涉案單位的業權。原告亦向被告索償。

案件編號：HCA1847/2021