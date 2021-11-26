東張西望｜涉佔樓女保安阿娟堅陪聾啞美華瞓街：我會當你妹妹咁

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》日前報道聾啞女子美華疑被女保安阿娟侵佔屋企，要睡在屋邨走廊，甚至八號風球也要戶外露宿，引起全城關注；事態最新進展出現180度轉變，阿娟終交出門匙兼跪地認錯，不過當事人與大眾均不受落。事件今日（26日）一集暫告段落，阿娟在節目中不斷痛哭：「美華我對你唔住，希望你原諒我，我會當你妹妹咁，你可以叫我娟姐！」更「履行『你唔返嚟我同你瞓街』諾言」，搬到門外「陪」美華過夜，不過阿娟仍然堅稱不會搬走：「做咩要畀返佢，我應承佢爸爸喺度住。」
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對於阿娟態度180度轉變，一眾街坊皆認為平日態度惡劣的阿娟不可能突然放軟態度屈服，變險一定有其陰謀，除了鬧爆其是狐狸精，又着美華不要入屋兼吃對方給予的食物「驚有毒」。據《東張西望》跟進，由於美華簽署了內容講述交由社會福利署處理她追討物業權益之法律援助申請同意書，令其他律師不便介入事件，至於美華事件被一拖再拖，相關職員僅推搪回覆：「唔方便講太多，要同唔同單位去協商。」
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