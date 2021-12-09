房委會調查逾兩成公屋戶欲置業　3%資助出售房屋業主擬年內轉售

公屋聯會的居屋和綠置居轉售研究發現，資助房屋炒風熾熱，不少業主在轉售期限屆滿後便隨即出售單位，單位平均漲價超過一倍。

房委會今年度住戶調查顯示，公屋住戶欲購買二手居屋、新居屋、綠置居的比率均有所上升，升幅最大的是綠置居，較前年上升6個百分點，達22%，而欲購買租置屋邨回收單位的則有23%，是眾多選項中最多。至於現有資助出售單位業主中，有3%考慮於未來一年轉讓其單位，亦較前年增加2個百分點。



公屋長者戶達17.29萬戶

房委會資助房屋小組最新一份「公營房屋住戶綜合統計調查」顯示，現時公屋戶數達78.63萬，較去年再增6,500戶，當中長者戶再次增加，達17.29萬戶，佔整體公屋戶22%，比重是過去5年之冠。至於住戶領取綜緩比率則維持在14%，與去年相若，但較2017年的16%下降2個百分點。

至於未來住屋計劃方面，現居於租置屋邨的公屋戶，僅17%計劃購入其單位，較2019年的25%，急挫8個百分點。惟考慮做資助出售房屋業主的住戶卻有增長，有13%考慮購入二手居屋，較前年上升3%；考慮購買新居屋和綠置居的均佔22%，分別較前年上升4個百分點和6個百分點。

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僅23%公屋戶有意購租置屋邨回收單位

房委會在今期綠置居，首次推售800個租置屋邨貨尾單位。資助房屋小組的調查中，亦加入購買租置屋邨回收單位的意向選項，共有23%受訪住戶正考慮購入有關單位，64%表明無相關計劃，另有14%尚未決定。

公屋聯會早前調查發現，居屋和綠置居炒風熾熱，不少業主持有單位第3年起便已出讓其住所，單位平均漲價超過一倍，達101.8%。房委會今次調查亦有問及資助出售房屋單位業主，出售其物業的意向，僅3%表示會考慮在未來一年出售其單位，較前年增2個百分點。