三姊弟尋母「麥蘭」　失散一甲子盼聚首吃菠蘿包：佢以前只食啲碎

「冬大過年」，十多天後的冬至，原本是一家人團圓的日子，已過六旬的范喜蓮和范慶國，仍在茫茫人海中，希望在凜冽北風中尋回失散已60年的母親「麥蘭」。

范喜蓮仍依稀自己6歲時與母親相處的時光，以及媽媽對三名子女的疼愛，「好細個媽媽買菠蘿包比我哋食，好錫我哋，睇住我哋食都好開心，自己都唔捨得食 ，淨係食啲碎」。雖然姊弟試過不少方法，仍未能尋找生母的下落，但亦從未氣餒，最期望團聚後，再有機會與媽媽分享一口寄載人生百味的菠蘿包。



現年66歲的范慶國憶起，小時候一家五口居於荔枝角青山道一帶的福華村，雖然平房區現已清拆，但他仍記得，當時的住所在現址香港工業中心附近。他指，母親麥蘭在他約3歲時離家，當時姐姐范喜蓮亦年僅6歲，妹妹則「手抱咁大」。

父親早有元配 或成母親離家出走導火線

范慶國說，小時候一直以為因為家庭經濟環境差，父母經常爭吵，是母親離家的原因之一。但他長大後，因為一次協助父親回信到鄉下，方得知父親早年在家鄉惠州已與另一名女子結婚，並有兩名兒子；於是估計親母因為揭發父親另有家室，成為她離家的觸發點。

回想與母相處時光哽咽

母親離家後，范先生的爸爸身兼母職，又申請元配來港協助照顧他們三姊弟妹。然而，三人對母親的思念之情，從未因年月流逝退減，「如果佢（媽媽）返嚟我會話『媽，我好掛住你』。」每每憶起與母的相處，姐姐范喜蓮亦不禁哽咽。

當時只有6歲的范喜蓮，仍依稀記得小時候與母親相處的時光，以及媽媽對三人的疼愛，「好細個媽媽買菠蘿包比我哋食，好錫我哋，睇住我哋食都好開心，自己都唔捨得食 ，淨係食啲碎。」

當時一家五口家境清貧，爸爸在搪瓷工廠工作，媽媽是家庭主婦，閒時會在樓下為街坊燙衫，賺取外快買菜，更不忘買菠蘿包與三姊弟妹分享。范喜蓮又記得，媽媽每逢新年都會買新衣服給他們，「媽媽話過年得一日，就算好慳都會買比我哋。」

未懂事當下不意識母親一去不返

他們推算，母親大約於1958年離家，因為當時年紀輕尚未懂事，范喜蓮雖然目睹媽媽收拾衣服，卻不知道當時媽媽是準備離家：「好突然，見佢（媽媽）執嘢以為佢執嘢去洗衫，唔意識佢會走，以為佢會返嚟。」直到家中無人煮飯，三人才開始思疑為何媽媽沒有回家。

母親離家後，亦曾到他們的新居探訪，更買齊巴士玩具、衣服和食物。不過，爸爸得知母親到來後，隨即緊抱三姊弟妹，彷彿生怕母親會帶走三人。自始，他們再沒有見過媽媽。

兩姊弟范喜蓮和范慶國，希望尋回失散的母親「麥蘭」（圖左）。（紅十字會提供）

試盡方法仍未找到下落

三姊弟妹多年來從未敢向爸爸提問親母的事，范喜蓮形容，爸爸對子女較嚴厲，「唔敢問，一問錯嘢好惡好驚。」直到近年，弟弟范慶國留意到不少尋親成功的例子，於是放膽一試，尋求紅十字會的幫助。

兩姊弟過去已試過不少方法，仍未能尋拎生母的下落，例如到出生的醫院欲查詢生母的身分證資料，卻因私隱理由被拒；又試過到婚姻註冊署查詢父母婚姻紀錄，卻發現兩人並無正式註冊結婚；他們亦找不到媽媽的死亡紀錄；只透過舊書信紀錄，得知媽媽的鄉下於廣東省新興縣。

雖然多年來一直未有消息，但三人從未氣餒，亦從未怪罪媽媽當年離家，繼續盡方法尋找母親的下落。范喜蓮表示，每逢新年，亦會憶起一家人吃飯團聚的時光，回憶起媽媽的餸菜，亦倍感思念。弟弟范慶國亦指，「想錫佢兩啖話比佢聽掛住佢」，三人希望團聚後，再有機會與媽媽分享一口寄載思念的菠蘿包。