新世界維港泳周日復辦　「老將」泳手：置身維港是每個香港人驕傲

新世界維港泳今年在疫情下復辦，1,500名泳手將於後日（12日，星期日）「逆風」由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，向北游向尖沙咀星光大道。60歲退休公務員李成添由2011年維港泳復辦以來從不缺席，他說以往過海一定要坐油麻地或天星小輪，可以自己游水過海，感覺非常好，「能夠置身於維港是每個香港人的驕傲。」



▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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李成添參加2018新世界維港泳時，曾獲頒一面紀念獎牌。（新世界提供圖片)

由無膽量游海 到中年時挑戰自己

新世界維港泳過去兩年因反修例風波及新肺炎疫情停辦，作為「老將」的李成添，後日終可再落水挑戰自己，而他今年由「競賽組」，轉戰「優悠組」。自從疫情防控措施放寬後，他由4月開始已重投游水練習，11月時得知維港泳復辦後，便立即報名參加。

李成添於中一時期開始習泳，當時學校每逢星期六有教師教游泳，他學懂後便愛上這運動。除了學生每年水運會，他也有參加一些分區比賽；大學時期更因為大學有免費泳池，他於是每天練水，冬天也不停止。

維港泳在2011年復辦，賽道以鯉魚門三家村公眾碼頭為起點，終點為鰂魚涌公園公眾碼頭，全程1.8公里，他毅然報名自我挑戰。他說，以前無膽量游海，但自從在大學不斷練習，每日差不多游2,000米，加上40多歲時，亦有參加泳總舉辦的大美督海賽，便想挑戰一下自己。

目標20分鐘完成賽事

維港泳由2017年起重返尖沙咀，改由尖沙咀公眾碼頭作為起點，而終點在灣仔金紫荊廣場。李成添說，以往過海一定要坐油麻地或天星小輪，可以自己游水過海，感覺非常好，「原來自己也有能力，可以20分鐘內完成。」由於上兩次由尖沙咀游到會展中心都在20分鐘內完成，他希望今年也可以以同樣成績完成。

維港水質改善造就維港泳復辦，李成添說，香港有一個美麗的海港，加上多年來政府大量改善了水質及海岸設施，「能夠置身於維港是每個香港人的驕傲。」他認為今年改變泳線，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游向尖沙咀星光大道，認為風景更美好。

港隊游泳馬拉松教練麥浩然(右)提醒，泳手下水後可先稍為向左 半程後便可享順水推舟「助力」。（新世界提供圖片)

港隊游泳教練：氣溫較清涼勿太早脫下衣物

港隊游泳馬拉松教練麥浩然提醒泳手，賽前幾日不宜再特別增加訓練量，按平常就可，以免身體勞損；比賽當日謹記吃早餐，以澱粉質為主，如麵包、香蕉、麥皮等，切忌油膩食物；到現場就爭取時間，先做活動量較大的熱身運動，如緩步跑、原地輕跳等，然後全身拉筋。他特別提到，由於今年遲至12月舉行，氣溫較清涼，不宜如往年般太早脫下衣物，另外要保持熱身，直至下水；賽後要沖身及補充暖水，進食富蛋白質的食物，以及做舒展運動。

泳手可先稍為向左 半程後享「順水推舟」助力

天文台預測當日天晴，日間溫暖及乾燥，日間吹和緩東北風，泳手可謂逆風而游。麥教練指出，維港一向海浪不大，故參加者不用擔心，而水流是由西向東，提醒參加者不宜直線游，「最初可稍為向左，半程後，就會變成順流而游，水流成為助力至終點。」對經驗尙淺泳手，他建議先認清對岸建築物，跟着前面選手，減少水阻及迷失方向的可能性。