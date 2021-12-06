新世界維港泳｜小飛魚向飛魚何詩蓓取經　燃奧運夢嘆難捨玩樂時間

停辦兩年，新世界維港泳將於今年12月12日舉行，兩名「飛躍新世界」的小飛魚學員李港飛與葉偉發將首次參賽。主辨維港泳的新世界，亦邀來5名香港知名運動員擔任學員的人生導師，李港飛的導師正正是於東京奧運報捷的何詩蓓。



李說，何詩蓓為游泳犠牲玩樂時間，自己難以做到，笑說曾「濕吓條泳褲當游咗」，不過見有港人在奧運登上頒獎台獲獎，自己亦會夢想晉身奧運會，會向何詩蓓學習。



李港飛現於保良局馬錦明夫人章馥仙中學就讀中三，5歲時曾與父親和哥哥到泳池嬉水時遇溺，但他未有因而遠離游泳，8歲起開始習泳，「因為想克服呢個困難嘗試，最初好驚，但𠲖家適應咗。」剛過去的10月，李港飛更在荃灣及離島區學界游泳比賽50米背泳中獲得金牌。

何詩蓓與李港飛早前以視像形式會面。（新世界提供）

李港飛早前與何詩蓓以視像形式會面，指何詩蓓向他分享平衡游泳和學業的心得，需要犠牲玩樂時間，多訓練。李說，自己現時仍未做到，更指曾因有朋友邀約出遊，練水時「濕吓條泳褲當游咗。」他指，游泳訓練相當辛苦，但會向何詩蓓學習，繼續堅持，期望可打破學界紀錄，並加入港隊，「自己都好想游到奧運......咁辛苦練習，都想畀人睇返個成績出嚟」。

葉偉發說，2019年曾就維港泳試水，但最終沒有游成感失望，對即將可以一嘗在維港暢泳感期待。（盧翊銘攝）

「包山王」黎志偉抗逆精神 小飛魚體會要克服困難

同樣就讀中四的葉偉發，就讀基督教聖約教會堅樂中學。他說，小時候是個「肥仔」，8歲開始習泳後「瘦咗又高咗」，更愛上游泳。他早前獲「包山王」黎志偉任人生導師，兩人見面期間，葉亦有嘗試攀登運動，認為較游泳輕鬆，但始終較喜愛游泳。

葉偉發相當欣賞黎志偉，「佢喺車禍過咗幾個月，可以重新面對生活，正常冇咁大毅力面對，佢好勁！」。葉說，在黎志偉身上學會「克服」二字，亦分享過去曾習泳時，曾經歷好友逐個因不同原因離開泳隊，感到孤獨，但因家長支持，加上慢慢認識好朋友，繼續堅持。

首度參加維港泳心情緊張又期待

兩名年輕泳將都是首次參加維港泳，葉偉發說，2019年曾參加維港泳水試，當時亦有積極備戰，惟後來比賽取消無緣參加，故對下周日的比賽既緊張又期待。他一方面擔心天氣凍，要準備外套在上水後立即穿上，另一方面亦是首次在大海暢泳，「游泳池可以見到個底， 或對腳可以掂到底， 但海望落去係望唔到， 可能都會有恐懼。」

他在2019年的水試中，花40分鐘才完成1,500米，但今次27分鐘就完成，希望真正比賽之時，可以20分鐘游到對岸。李港飛亦有相同目標，期望20分鐘內完成，水試時以23分鐘完成，令他對此目標相當有信心，「未盡晒全力，有人阻住咗(都游到)。」他亦擬訂參賽策略，打算在起步時加快速度，與其他對手拉開距離，以免泳線被阻。

二人過去曾在「飛躍新世界」學員比賽中，在50米自由泳項目對壘，葉偉發僅輸給李港飛，葉期望在維港泳中雪恥，冀可勝出。