西灣河開槍案　警司B見下屬被圍後聞3巨響　首被告流血推斷有槍擊

前年示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，他與另一男生就企圖搶槍及阻差辦公等罪受審。原與開槍警同行的警司稱，他在途中一度遺失手銬，未有緊跟下屬前往現場，他尋回手銬抵現場後，已見下屬被包圍，及後再聽到3下巨響，他見周柏均流血後，才推斷出現場開過槍。控方今日已舉證完畢，法官裁定表證成立，案件下周一再續。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

途中失手銬未跟上

警司B供稱，他當日與警員A下車查看塞車原因途中，因為遺失手銬，所以未有緊跟A，他尋回手銬抵達現場後，見到A正與白衣人糾纏，更有兩男子包圍A並襲擊A，其中一人便是次被告胡子鍵，而他在現場先後聽到3下巨響，之後他上前協助A，並制服了胡。

留意到周身上有血相信曾開槍

B後來留意到首被告周柏均身上流血，相信現場曾開過槍，救護車到場後，周突然自行站起，他曾提醒周身上有傷，勸他不要起來，但周卻轉身逃跑。

警員A否認情緒激動才拔槍

另外，辯方今早盤問警員A時，指出A當日被周遭人士責罵，白衣人又用手勢挑釁他，質疑他是因情緒激動才拔槍，A否認。辯方亦指胡與A糾纏時，只是避在槍口，沒有企圖搶槍，A不同意說法。

案件編號：DCCC 475/2020

事發經過。(詳看下圖)