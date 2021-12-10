香港華仁書院旁細葉榕患「樹癌」　樹藝師指急惡化憂橫枝倒塌傷人

皇后大道東香港華仁書院前斜坡有一棵被列入《古樹名目冊》的細葉榕，樹枝延伸至半條馬路，惟這棵古樹露出衰弱痕跡，被退休樹藝師袁達成無意發現其漸現俗稱「樹癌」的褐根病徵狀，通報後近日終獲政府「確診」染病。他昨（9日）發現該樹病情急速惡化，擔憂不盡早移除，橫枝或有日倒塌在旁邊的行車路及巴士站上，促請政府緊急處理。

負責保養的路政署回覆指，近日乾燥天氣及低温，加劇局部枝椏枯萎狀況，因應該樹位處繁忙道路旁及巴士站的上方等，早前已備妥臨時封路方案並取得有關部門的同意，準備修剪工作，除去結構不良枝椏，保障道路使用者的安全。



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袁達成上月底發現，香港華仁書院前斜坡一棵細葉榕，葉片稀疏而黃化萎凋、亦異常變小、樹冠枝端多處枯死；而樹幹基部、根領和樹根發現有平伏黑褐色、疑似褐根病子實體和舖滿泥粒，估計該樹疑似患上褐根病。

這棵細葉榕位於大馬路旁，附近設有巴士站，袁達成擔憂其橫枝有倒塌危機，遂致電1823及通知樹木辦處理。至上周六（4日）發現負責護理的路政署已張貼告示，確認該樹感染褐根病，有潛在倒塌風險，正進行特別監測及緩解措施。

袁達成估計該樹患病後，因生長在斜坡欠缺足夠水分及養分，加上在路旁較當風，蒸騰作用令水分損失更快，令其急性立枯，判斷「一定無得救」。（資料圖片 / 余俊亮攝）

細葉榕急速惡化 樹藝師憂有倒塌危機

袁昨日（9）再重返現場，發現細葉榕急速惡化，樹皮因無養分供應而完全脫水，至少有4至5支長3至4米、粗50至75毫米的枯枝表皮爆裂，內裡木質部份有裂痕，當中一枝承托於另一條枝幹，架空在行車路與巴士站上，部分橫枝已經被真菌腐蝕，擔心轉吹北風，有倒塌危機。

他估計該樹患病後，因生長在斜坡欠缺足夠水分及養分，加上在路旁較當風，蒸騰作用令水分損失更快，令其急性立枯，判斷「一定無得救」。他認為，應先移除受感染的枝條，再把剩下的樹幹移除，消毒周邊泥土，以防蔓延至其他樹木。

此外，早前綠化、園境及樹木管理組回覆袁達成指，因應今年受朱紅毛斑蛾影響樹木較去年多，樹木風險巡查隊會聯同部門派員為全港共283棵榕屬古樹名木及其周邊的樹木，把一般每六個月一次的樹木檢測加密至每星期一次。袁不禁質疑，為何政府遲遲未察覺這棵古樹患有褐根病，直言「我睇到時已經好嚴重」。

路政署張貼告示，確認該樹感染褐根病，有潛在倒塌風險，正進行特別監測及緩解措施。（受訪者提供）

路政署：將除去結構不良枝椏

路政署回覆《香港01》查詢稱，早在一年前按恆常巡查發現這棵細葉榕樹有褐根病的跡象，隨即通知發展局樹木管理辦事處，最終獲發展局樹木辦專家確診褐根病。該署表示，按樹木辦發出的褐根病管理手册，委派樹藝師每三個月詳細檢查該細葉榕，並在該樹幹及主枝設立觀測點作定期監測，亦有紀錄儀詳細紀錄該細葉榕的移動，未見有異常移位。

發言人又指，近日乾燥天氣及低温，加劇局部枝椏枯萎，因應該樹位處繁忙道路旁及巴士站的上方等，早前已備妥臨時封路方案並取得有關部門的同意，準備修剪工作，除去結構不良枝椏，保障道路使用者安全。