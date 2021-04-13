累計104棵被剔出古樹名本冊　去年剷2.7萬棵樹按年升14%

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-13 21:00

發展局初步書面答覆立法會財務委員會時指，本港共有104棵樹被剔除出《古樹名木冊》，故全港現有459棵樹被納入名冊，當中大部份由康文署護養。局方又指，在2020年，有兩棵古樹因颱風或蟲害而被移除，分別位於舂坎角泳灘和洗衣街花園。

本港共有104棵樹被剔除出《古樹名木冊》，故全港現有459棵樹被納入名冊。（資料圖片）

發展局指，當時《古樹名木冊》成立時，合共有523棵古樹。而名冊後來增加40幢了樹木，並剔除了104棵樹，故現時本港共有459棵樹被納入《古樹名木冊》，當中有7成古樹由康文署護養，亦有一棵由領展護養。

兩棵古樹因健康問題被移除

文件中指，在過去3年（2018至2020年），《古樹名木冊》內有兩棵古樹因病蟲害而被移除，當中包括牛皮沙街的芒果樹，以及洗衣街花園的史氏鐘花。

另外，去年有兩棵樹亦從《古樹名木冊》中被剔除，分別位處舂坎角泳灘、洗衣街花園，前者因颱風下倒塌而需被移除，後者則因感染病蟲害而被移除。

去年移除2.7萬棵樹

發展局指，在2020/21年度，截止明年12月31日，政府共移除27,200棵樹本，較上年度多14%。局方指，政府樹木管理部門移除樹木的主要原因，包括樹木的健康或結構問題、樹木在惡劣天氣下受損、或因建築工程及植物護養工作等。