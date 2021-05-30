榕樹蛾災｜朱紅毛斑蛾再爆發　新界榕樹遇襲變禿　波及23棵古樹

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 00:00

本港去年底大規模爆發「朱紅毛斑蛾」蟲害，新界多區榕樹當災，以榕樹樹葉為糧的幼蟲，幾乎把樹冠啃至禿頂。今年五月，這道光禿禿的「風景線」重現，百年榕樹如錦田樹屋、林村許願樹亦無法逃過「蛾災」，其中上水花園（第一號），園內約30棵細葉榕的樹葉，更被幼蟲吃去九成。 有關注團體擔憂，受全球暖化影響，嚴重蟲害增至一年三次，令榕樹百分百自我修復更成難事，加上今年初本港較乾旱，部分受褐根病感染的榕樹，在內外夾擊下，只會每況愈下。發展局亦承認，今年受朱紅毛斑蛾幼蟲影響的樹木數目較往年上升，當中包括古樹名木冊內的23棵榕樹。

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▼朱紅毛斑蛾再爆發 新界多區見蛾蹤▼

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長春社去年發現本港「朱紅毛斑蛾」大爆發，四季常綠的榕樹，大量樹葉遭蛾蟲吃掉，只餘下零星綠葉。蛾蟲蹤跡遍布新界多區，包括屯門、天水圍、錦田、元朗、上水等。今年新發現大埔區亦有蛾蟲蔓延跡象，有當區區議員指，在太和邨、大埔舊墟翠怡街、寶雅苑及康樂園附近的榕樹，均有發現其幼蟲。據長春社觀察，太和邨有榕樹至少失去少於10%樹葉，屬「蛾災」影響初期，而九龍區及港島區暫未失守。

長春社保育經理許淑君表示，捱過乾旱的冬天，今年3月不少榕樹已大致復原九成，當時越冬代的蛾蟲，陸續羽化變成蟲（即飛蛾），飛到樹頂交配及產卵，經10至20天後，3月底已孵化去年最後一代的蛾蟲，較往年早了一個月出現。

蛾蟲由樹頂「開餐」，逐步向下蠶食樹葉，甚至連枝條的韌皮部也不放過。朱紅毛斑蛾的幼蟲日漸「大食」，在約40天的成長週期，幾乎可把整棵榕樹的綠葉食清光。從受災樹底向上望，榕樹已了無生氣。

長春社保育經理許淑君擔憂，受全球暖化影響，嚴重蟲害增至一年三次，榕樹自我修復能力或每況愈下。（歐嘉樂攝）

褐根病古樹少六成葉 較上輪爆發更差

記者本月中到上水區視察，其中上水花園（第一號），園內大部分細葉榕只剩下枝條，仍有少量幼蟲在樹幹上緩慢爬行。去年11月，這裡的榕樹九成樹葉消失，冬天休養過後，今年3月曾長回八成，但兩個月後又變回11月的狀態，樹冠光禿禿，與旁邊茂密的樹木並排，顯得突兀。

附近的北區公園情況相若，其中7棵獲列入《古樹名木冊》的細葉榕，已被幼蟲蠶食了3成至6成樹葉。其中一棵細葉榕（LCSD N/31）受褐根病感染，去年11月又被蛾蟲吃了3成樹葉，到今年5月，失去的葉量再多一倍。

春天和暖乾旱 「蛾災」提早來臨

本港剛經歷一個暖冬，近月天氣較正常溫暖，上周日（23日）天文台總部更錄得攝氏36.1度高溫，是有記錄以來5月份最高氣溫，亦為本港有記錄以來第三高溫，天氣熱得如提早暑假。

許淑君指出，朱紅毛斑蛾以往一直存在，但「蟲口」較少，即使吃葉也不易被察覺，榕樹也很快復原。但受全球暖化影響，增加蟲害爆發機會。她在2019年已收到天水圍居民反映榕樹變禿，去年收到報告的範圍日益擴大。今年「蛾災」提早來臨，許估計出現次數由一年兩次變三次（即5月、7月及10月），變相令樹木恢復的時間縮短。榕樹下一次再長葉，茂密程度或進一步遞減，形成惡性循環。

她以「強頑」形容榕樹，樹冠變禿也會盡力長葉，但受乾旱夾擊，其復原情況令人擔憂，亦影響光合作用，對長遠健康是一大警號。

幼蟲由樹頂逐步向下蠶食，甚至連枝條的韌皮部也不放過，可把榕樹的綠葉食清光。（歐嘉樂攝）

長春社總監蘇國賢亦解釋，病蟲害本身與樹木共存，樹木自有機制應對，但全球暖化令病蟲害惡化，猶如在溫室催谷幼蟲成長，「生多幾代，數量自然多了」，而樹木周期的被動防禦能力未必有效制衡。

《古樹名木冊》現有460古樹，榕樹約佔半數。面對蟲害、褐根病及氣候夾擊，許淑君擔心榕樹也「捱不住」。今年首四個月本港累積雨量只有98.1毫米，較同期正常值300.4毫米少約67%，許淑君認為，政府除防治（見另稿），也要為榕樹紓緩，例如加強澆水，起碼免受乾旱困擾。

發展局承認受影響樹木增加 涉23棵古樹

發展局回覆指，根據樹木管理部門的護養記錄，往年恆常的樹木護養中時有發現朱紅毛斑蛾的幼蟲啃食榕樹樹葉，惟情況於去年夏季較明顯，今年受蛾蟲影響的樹木數目，較往年有所上升，主要分布北區、屯門、元朗及大埔，當中包括23棵古樹名木。

發言人表示，受蟲害的榕樹因葉片減少而外觀變差，但對樹木的整體健康和結構狀況未有構成嚴重影響；而去年夏季受蟲害影響的樹木的健康狀況，在去年底及今年年初陸續恢復，沒有樹木因此需要移除。

▼上水一號花園對比圖▼

▼上水巴士總站對比圖▼

▼錦田樹屋對比圖▼

▼林村許願樹對比圖▼