榕樹蛾災｜朱紅毛斑蛾再蔓延　荃灣四分一失守　27棵古樹被蠶食

朱紅毛斑蛾近月再度「作怪」，無論是馬路旁、街頭或公園，多區榕樹忽然「變禿」，樹冠一片枯黃的「風景線」重現，並有蔓延跡象。退休樹藝師袁達成為觀察蟲情「密密巡」，發現今年第二波榕蛾災害，受影響範圍已幾乎覆蓋整個新界，同時蛾災亦已殺入九龍部份地區，包括大角嘴及紅磡灣。新增的重災區是荃灣，區內四份一位置已在蛾災「失守」。

發展局回覆指，上月本港受蛾蟲影響的榕樹合計約2,500棵，其中被蠶食的古樹名木增至27棵，元朗區繼續成全港災情最嚴重的重災區。



▼朱紅毛斑蛾幼蟲▼



榕蛾災害起初在元朗、天水圍、屯門個别地區零星爆發，但去年底，蟲害已形成「生物通道」，由原先「領地」擴散至北區，波及多棵古樹名木，部分古樹本已患有褐根病，形成雙重夾擊。溫暖而乾燥的天氣，更令今年第一波蛾災提早大爆發。

大埔、荃灣在蛾災「失守」

一直關注朱紅毛斑蛾的袁達成，近月到訪多區巡視，發現今年第二波大爆發，進一步禍及新界東的大埔、中文大學，以及新界西的荃灣、葵涌等地區。蛾蟲更衝出九龍，在大角嘴及紅磡灣，亦發現朱紅毛斑蛾的幼蟲蹤影，但情況相對輕微，樹木禿頂情況由輕微至兩成不等，暫時未見成蟲。

袁稱，部份受影響榕樹位於私人物業範圍，只能靠勸籲物管公司處理。他擔心，若防治工作不足，難保蔓延至西九龍，憂明年進一步波及古樹林立的尖沙嘴栢麗大道。

袁達成說，大埔及荃灣區在上一波疫情尚算「可防可控」，但新一波榕蛾災已禍及大埔區大部份範圍，以至汀角路和大美督；荃灣區的災情，亦由深井南下，影響汀九、麗都灣等地，市中心大會堂及荃灣公園也輕微爆發，形容四分一個荃灣已「失守」，成為新增重災區。他分析，由於寄主數量眾多、昆蟲繁殖能力強，加上氣候和暖及乾燥、缺乏天敵及綠化管理不到位，蟲害不斷「分戶」到各處，在淪陷區內肆虐。

政府部門早前為防控朱紅毛斑蛾，曾利用竹、草蓆或麻布包裹樹幹，捕捉在樹幹上活動的幼蟲。袁早前已形容有關物品非「招魂幡」，害蟲不會在接觸後死亡，倘未有監管承判商工作實況，或提供清晰指引，勤加清理包裹物料，以及藏於樹幹或樹根隙縫的幼蟲，減低蟲口基數，無法做到蟲害防控。

27棵古樹名木受蛾災波及

根據發展局提供資料，截至上月受蛾蟲影響的榕樹達2,555棵，總數及地區分佈與6月大致相若，其中元朗區佔近七成；其次是北區；至於荃灣區受影響榕樹數目，則由22棵增至71棵，急增逾兩倍。受影響榕樹中，包括27棵古樹名木，較6月回覆傳媒查詢時再多4棵，分別位於大埔、屯門及北區，尖沙咀栢麗大道的榕屬古樹名木未受影響。

發展局發言人指，樹木管理部門試用新治蟲技術，包括透過土壤注射法及樹幹注射法，讓除蟲劑浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡，部門正密切監測其成效。

樹藝師榕蛾災害防治建議：

1.加強蟲情監測



全年監測，尤其是是3月至11月成蟲和幼蟲發生的危害期。

2.採用綜合防控措施



物理防控方面，根據新羽化的成蟲飛翔能力弱、常棲息在低矮的灌木草叢植物、色澤鮮豔易發現等特點，在羽化高峰初期，用人工捕捉方式收集，降低蟲口基數；針對幼蟲有上下樹幹習慣，採用「草蓆/稻草纏繞法」，人工收集及將幼蟲銷毀。

在化學防治方面，在幼蟲初孵期和3至4齡各防治1次，預測在今年4至5月、7至8月和10至11月都是朱紅毛斑蛾幼蟲防治的重要時間，可於樹底下施放內吸性除害劑，待根部吸收後運送至樹冠葉片，讓初孵幼蟲啃食樹葉後死亡。

3.做好管理防控措施



越冬或越夏蟲蛹要徹底清理和集中處理，針對不同生境（如公園、路旁綠地、屋苑、學校、濕地保護區、鄉郊等）採取不同的綠色防控措施，以利於生態環境和保護物種多樣性。選擇使用除害劑是最後和迫切需要手段，目標是恢復都市園林生態平衡，樹木與昆蟲相伴同行。

受朱紅毛斑蛾影響榕樹分佈。（受訪者提供）

▼今年5月朱紅毛斑蛾第一波爆發 新界多區見蛾蹤▼

