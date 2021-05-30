榕樹蛾災｜四棵患「樹癌」古樹受蟲害夾擊　樹藝師嘆錦田樹屋色衰

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 00:00

今年受朱紅毛斑蛾幼蟲影響的榕樹較往年上升，根據樹木管理部門護養記錄，當中包括23棵古樹名木，較去年增加一倍，其中四棵本身已患上有「樹癌」之稱的褐根病。 被政府形容為「本土珍寶」的錦田樹屋便是其中之一，曾被票選為「樹王」，去年起這棵百年古樹也色衰，皆因蛾蟲將其大部分樹葉吃光光。 有康文署前樹藝師慨嘆，今年本港第一波蛾災已失守，往年到樹屋繁殖的貓頭鷹也不復見，擔心「榕樹不斷靠『透支』，總會乾塘」，憂枝條淪為枯木，「樹王」風光不再。

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根據發展局提供受朱紅毛斑蛾幼蟲影響的23棵古樹名木編號，逾七成受災古樹名木位於北區，當中12棵是今年才首度發現受蛾蟲影響，亦有四棵受影響的古樹，同時患有俗稱「樹癌」的褐根病，最著名的一棵是位於水尾村遊樂場的錦田樹屋。

錦田樹屋是由一株樹齡超過100年的巨大細葉榕包圍一間石屋而成，石屋旁細葉榕的氣根接觸泥土層後，生長為新樹幹以支撐龐大的樹冠，樹冠奇異伸展，像一把陽傘覆蓋大地。

▼由盛變衰的「樹王」錦田樹屋▼

錦田樹屋受內外夾擊

曾駐康文署新界北樹木組，前高級康樂助理員袁達成，見證著樹王由盛變衰，由四季常綠的天然「陽傘」，變成只剩下枝條。他憶述，錦田樹屋去年兩度禿頂，樹冠密度在九月曾減少60%，至11月更廣泛跌至少於10%，即使今年初大致復原，本月再度嚴重變禿。患「樹癌」後，樹王活力已略減，以往朱紅毛斑蛾只是榕樹次要害蟲，但去年數量太多，致受災的「患者」變得更弱，如同二次傷害。抬頭看，原本樹冠密得幾乎看不見藍天，本月再看猶如打開天窗，縱橫交錯的枝條清晰可見，低層橫枝僅剩下少量綠葉。

記者上周五（28日）到樹屋觀察期間，在樹底已發現超過十隻低飛的朱紅毛斑蛾成蟲，有成蟲更在附近雜草叢的葉上交配。袁達成估計，最快6月下旬，會再有幼蟲孵化，憂7月大樹禿頂的慘況再現，「今個夏天難復原」。

袁達成認為，當局應先清理樹屋附近的雜草叢，令幼蟲無法寄居化蛹結繭，同時要把握蟲害之間的喘息期，適量灌水施肥、定期施藥救治，否則「就如人生病，不斷打抗生素都無用」。

樹藝師：今年第一波已失守

三年前從前線退下來，袁達成繼續監察榕樹健康，並與志同道合人士組成樹木生態關注組織「由愛榕樹開始」。年初的榕樹調查發現，元朗、天水圍、屯門及上水的15條路線、共2,147棵榕樹中，近一半榕樹出現嚴重蟲害。

袁感歎，政府防治工作不徹底，令今年蟲害越演越烈，「（當局）無危機意識、無盡責，尤其是古樹名木，現在只剩下一片枯褐色，未能改善熱島效應，周邊樹木亦好難獨善其身。現在常說『群體免疫』，若最終只有一人免疫有何用？應一併解決蟲害問題。」

袁認為，今年本港在第一波蟲害已失守，擔心下一波更嚴重，進一步令蛾災蔓延，形容錦田出現的蛾災，已較最早發現朱紅毛斑蛾的天水圍更滿目瘡痍。他又說，朱紅毛斑蛾可短暫飛行，亦有機會透過經常出入屋苑的工程車，乘坐「順風車」流入九龍、港島，希望當局做好「蟲情監察」，制定科學防治措施，「扚起心肝」應對蟲害。

▼錦田樹屋半年變遷▼