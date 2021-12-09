廉署再拘捕三人　涉互聯網轉載貼文　煽惑他人立法會選舉投白票

廉政公署今日（9日）拘捕3人，涉嫌於互聯網轉載煽惑投白票貼文，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，3人已獲准保釋，待完成調查後再決定是否檢控。

廉署上月亦曾採取執法行動，拘捕另外3名人士涉嫌干犯該罪行，至今累計拘捕6人，廉署亦已獲裁判官簽發手令，通緝「流亡」的前立法會議員許智峯及前區議員丘文俊，涉嫌在個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑投白票及不投票。



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據了解，3名被捕人為普通網民。被捕人分別為兩男一女，年齡介乎22歲至57歲，他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉(立法會選舉)的選舉期間違反《條例》第27A條，於互聯網轉載煽惑市民在立法會選舉中投白票的貼文。廉署於行動中檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。

調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

立法會選舉提名期於10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日(19日)被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁三年及罰款20萬元。

廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。廉署會繼續嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，以確保選舉公平公正。