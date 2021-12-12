黃錦星自爆唔使交電費兩年　賜慳電法籲知慳識用︰上次只係交11蚊

氣候變化影響全球，本港亦難獨善其身。環境局局長黃錦星今早（12日）於港台節目表示，今年加電費因全球燃料價格上漲，稱政府已控制兩電的加幅。他認為，政府每月的50元電費紓緩金，已幫助補貼加幅所帶來的金額。

黃於節目更大談「慳電大法」，透露最後一次交電費已是2年前的11元。他認為，慳電最大關鍵在於知慳識用，包括慎用冷氣及多開風扇：「28度先可以考慮開冷氣。」他更呼籲市民平日「叫幾多食幾多」以減少製造廚餘，減少製造溫室氣體。他透露，買餸煲湯會選擇雜豆、蘿蔔、腰豆等：「好好味喎，又零廚餘。」



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形容本港電費上升平衡 黃錦星：好多大城市加雙位數

環境局及兩間電力公司早前宣布加價，港燈用戶電費將加7%，中電則加5.8%。黃錦星今日於電台節目表示，今年電費加價因全球燃料價格上漲，指外國的電費升幅高達10%以上，認為加幅是一個平衡，並稱政府已控制兩電的加幅僅單位數。

黃錦星鼓勵市民留意電費單，稱加入政府前曾在可持續發展委員會，建議於電費單加入資訊，讓市民比較過去年兩年的用電量，助他們慳電減炭。他指，政府理解推廣環保有過渡期，指一般3人家庭的平均用電量約300度，即每月電費增約30元，認為政府每月的50元電費紓緩金，能補貼增幅所帶來的金額。

慳電關鍵在於知慳識用︰28度先可以考慮開冷氣

於家中排行第4的黃錦星透露，自小一家9口，共7個兄弟姐妹，在深水埗的板間房長大，其後全家轉居慈雲山的公屋，因此從小學會節檢的美德。他指，慳電是數十年來的習慣，在政府的50元電費紓緩金下，現時一家最後一次交電費已是2年前，僅需交11元電費。他又指，現時香港每5個家庭，便有1個不需交電費，更讚揚他們是「慳神」。

依家香港每5個家庭有1個唔使交電費，佢哋係慳神，慳電最大關鍵在於知慳識用，包括慎用冷氣及多開風扇，28度先可以考慮開冷氣。 環境局局長黃錦星

黃錦星透露，僅家中的睡房裝有冷氣機，指慳電最大的關鍵在於「知慳識用」，包括慎用冷氣及多開風扇，只有熱夜時才再作考慮，「28度先可以考慮開冷氣。」他亦建議市民，購買一級能源標籤的變頻式雪櫃，亦有助節省電力及電費。

黃錦星透露，最後一次交電費已是2年前的11元。（資料圖片／余俊亮攝）

籲市民「叫幾多食幾多」 讚蘿蔔腰豆煲湯減廚餘︰好好味

而政府將於2023年落實垃圾徵費，黃錦星表示，以往港人的廚餘被運送到垃圾堆填區，指廚餘在整個過程中，將發放大量溫室氣體，因此政府已興建廚餘發電設施。他呼籲市民「叫幾多食幾多」，以減少製造廚餘。他更透露，到街市買餸煲湯，會購買零廚餘的食物，如雜豆、蘿蔔、腰豆等，「好好味喎，又零廚餘。」

廚餘在整個過程中發放大量溫室氣體，市民應叫幾多食幾多以減少製造廚餘，我去街市買餸煲湯會購買零廚餘食物，好似雜豆、蘿蔔、腰豆等，好好味喎。 環境局局長黃錦星

政府於今年《香港電動車普及化路線圖》，2035年前停止新登記燃油私家車。黃錦星透露，早於7至8年前僅得2個電動車品牌，雖然當時妻子建議駕駛混能車較為穩妥，但他最後仍決定更換電動車，並感到滿意。「換咗之後太太好滿意，又靜又好揸。」