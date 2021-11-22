01專訪｜黃錦星料三年後完成換智能電錶　將推電費分時段收費

中電及港燈早前公布，明年電費將分別加5.8%及7%，市民生活或百上加斤。環境局局長黃錦星預料，低碳轉型會對電價有一定壓力，直言「過去幾年電費係升得比我想像中少」，相信每個月50元的電費紓緩金，可發揮到一定作用。至於為何港府不要求兩電「賺少啲」，與市民共渡時艱。他回應指「問吓其他城市，點解(電費)又加雙位數？」

黃錦星又透露，現時全港有40%電力用戶已更換智能電錶，預料未來三年將完成更換工程。屆時將可推出電費分時段收費措施，不同時段電力有不同價格，「市民大眾配合不同時段收費，喺非高峰用電量先用電，就可以慳錢」。



黃錦星專訪：

01專訪｜黃錦星料電力公司明年試用氫能發電 港燈：未有時間表

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疫情持續近兩年，經濟尚未完成復甦，不過電費就率先明年加價。黃錦星接受《香港01》專訪時強調，即使電價上調，相信每個月平均50元的電費紓緩金，仍可幫助市民，加上現時仍有電費補貼，「今年嚟講都係綽綽有餘，相信未來兩年都算係有幾好安排。」

被問到當每月50元電費紓緩金派畢後，市民是否要承受電費大幅飆升。黃指，港府處理電價堅持四個原則，包括安全、供電穩定、價格合理，以及環保，並強調「四個原則平衡從來亦不易，慳電唔單止慳錢，亦都係全民責任。」至於港府會否再推出電費補貼，他沒有直接回應，只重申要堅守上述原則。

黃︰問吓外地其他城市 點解加雙位數字

兩電公布來年電費加幅後，政府一直避談兩電是否「賺盡」《管制協議》所容許8%的回報率，亦有不少人質疑港府被兩電「牽着鼻子走」。黃錦星反對有關說法，強調穩定供電並非必然，「可以大聲講，香港供電係最穩定」，重申要達致四個原則從來不容易。

他又反問「外地都有疫情，經濟唔會比我哋好，點解人地政府、社會容許（電價）有雙位數升幅？問吓外地其他城市，點解加雙位數字？」

另外，黃錦星預料最快三年後，可實施電費不同時段收費。他解釋指，發電機組要因應高峰用電量需求，而決定興建機組數量。若可令高峰用電量減少，投放於新機組的資金亦可減少，「有分段收費可以令有啲本來高峰時間用電嘅習慣分流，電動車喺夜晚非高峰時間充電，價錢都相宜啲」。

他又舉例指，毋須上班的家庭主婦可在不同時段使用洗衣機，「如果夜晚煮飯時間洗衫，好大機會撞咗高峰用電量，但如果上午洗衫就可避開。」