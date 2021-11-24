黃錦星拒暫緩野豬捕殺令　稱很多意見支持果斷處理　做法屬有需要

漁護署誘捕及人道毁滅野豬措施引起爭議，多名官員連日「解畫」，仍未能平息風波。環境局局長黃錦星今日（24日）再被問及會否考慮暫緩執行野豬捕殺令，他回應指︰「看到社會有不同聲音，亦有很多意見支持政府以果斷方法，處理野豬滋擾甚至傷人的狀況」，並稱最近做法是有需要。



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黃錦星表示，過去數年曾試過不同方法，但野豬滋擾市區環境數字不減反增，4年前或較早時間投訴個案一年只有較少數字，傷人個案只有約一宗；但近4年已增至接近30宗，即平均每年約8宗，今年截至11月已有11宗，投訴個案近年則有約千宗。他認為，情況反映過去做法效用不足，為保障大眾安全，最近做法是有需要。他又指，漁護署曾諮詢野生動物管理諮詢小組，主要意見均贊成該署現在做法。

被問及為何不考慮暫緩捕殺野豬，黃錦星舉例指，近月有外賣人士在回家途中被野豬襲擊，亦有市民在路上遇到野豬跑過，因閃避而受傷，故認為需要負責任、正面應對。

至於漁護署利用食物誘捕野豬做法，他指出那批野豬已是慣性、或已改變原來野生習慣，習慣到社區或市區邊沿覓食，稱部分方法在不同地方有類似做法。

黃錦星被問及會否考慮暫緩捕殺野豬，回應指「看到社會有不同聲音，亦有很多意見支持政府以果斷方法處理野豬滋擾甚至傷人的狀況」。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

電費分時段收費會否使黃金時段變相加價？ 黃︰仍有足夠時間聆聽市民意見

此外，黃錦星日前接受《香港01》專訪透露，待全面更換智能電錶後，可推出電費分時段收費措施，即不同時段電力有不同價格。被問及分段收費會否使黃金時段變相加價，他表示大規模的全線智能電錶轉型仍有約三年時間，仍有足夠時間聆聽市民意見，令制度適合較高比例香港市民的生活習慣以至不同機構的運作。