工展會｜迎首個周日人流暢旺　市民入場豪花3000元：啱心水就買

工展會今日（12日）踏入第二日，亦迎來首個周日，人流明顯增多。有顧客笑言，入場不久已花費逾3000元購入大量海味等，「啱心水就買，唔會設上限。」

有參展商表示，周日明顯較旺場，估計假日市民會一家大小到工展會逛逛，刺激消費。



▼第二日工展會▼



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曾生曾太在沙田特意過來位於維園的工展會購物，他們手上已掛5至6袋「戰利品」，但強調「未買完」，戰利品包括花膠、蠔豉、鮑魚、茶葉等。他們說，不會為入場消費設限，「宜家都使左3000幾4000幾，啱心水就買，唔會設上限。」當中曾生的頭號戰利品「茶葉」較為特別，以往是會回內地購買，但現時因封關就轉場到工展會選購。

曾生曾太在沙田特意過來位於維園的工展會購物。(盧翊銘攝)

饒先生一家亦到工展會購買山珍海味，為過冬過年做好準備。他們暫時花費約1000元，「送禮又有，自己食都有。」「冇話諗住使幾多，特登儲埋啲消費券一次過用，嚟緊財爺又會派多1000蚊，所以冇乜所謂。」

饒生一家亦到工展會購買山珍海味，為過冬過年做好準備。(盧翊銘攝)

工展會場內不時有促銷活動，在場內專售鮑魚的新億食品有限公司，以50元兩罐天龍牌XO醬罐頭鮑魚作招徠促銷，引來不少市民圍觀。該公司市場部羅先生表示，促銷反應初時較冷淡，之後需要主動與遊人交談，「揾到個氣氛之後，啲人就會有信心買嘢。」他指，最後在大約20分鐘內，成功售出百多罐鮑魚。不過羅先生坦言，其實50元兩罐鮑魚未能牟利，「我成本、人工加埋，我蝕緊架啲嘢，不過叫做促銷，等呢段時間多啲人認識我哋公司，同埋睇下有無機會賣到其他產品。」

市場部羅先生表示，促銷反應初時較冷淡，之後需要主動與遊人交談。(盧翊銘攝)

在疫情下，工展會不設試食，羅先生認為確實受到影響，「試咗味再買個感覺係貨真價實好多嘅。」他又同意，假如有試食銷售效率會更高，未必需要大減價促銷，「你唔去試食就要估﹙味道﹚，一估個意欲就會低一半。」人流方面，羅先生認為確較疫情前少，過往通道都水泄不通，估計今年人流少約三成。不過他對整體生意感樂觀，有不少熟客會到訪工展會，尤其冬至、新年將至，預計生意或比過往多一至兩成。