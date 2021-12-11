工展會｜商戶指首日生意較淡靜：冇試食差好遠　豪客照掃乾貨海味

工展會今日（11日）開鑼，重返銅鑼灣維園舉行。不少商戶形容，今屆工展會首日生意額較以往下跌，氣氛亦較往年淡靜，人流明顯較少。由於現場不准試食，對於推廣新款口味食品有難度，對生意影響大。

雖然首日人流不及以往，不過商戶對未來銷情感樂觀，形容工展會如「馬拉松」，相信可以「留前鬥後」，估計臨近冬至前數日，人流會再有所上升，搶攻準備「做冬」市民的生意。有市民為迎接冬至，為家人準備「做冬」已大破慳囊，豪花近3,000元買海味。



工展會開鑼日雖為星期六，但場內人流未算熱鬧。參展商美味棧國際董事總經理佘瓊峰表示，若比較往年的工展會，單計首日生意額就少近半。他指出，今年會場嚴禁試食，對場內人流及生意都有大影響。他解釋，以往市民試食後，購買產品意欲會大很多，現在只能用作展示及以言語形容，「冇咗試食差好遠」。他又質疑，禁試食措施是否可放寬，「康文署唔畀你試食，但條街食燒賣又得喎，呢個咩操作呢？」

佘瓊峰又對比今年中，於亞博舉行的購物節，指兩者不論氣氛及生意都相差甚遠。他說，亞博的購物節剛好撞正政府派發電子消費劵，不少市民「報復式消費」，當時生意大增。但到工展會，不少人第二期消費劵早已用得七七八八，估計難重現亞博的銷情。但他亦表示，自電子消費劵推出後，不少人已習慣轉用電子支付方式購物，今屆工展會亦多了不少客人，要求以電子支付方式結帳。

▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



+ 7

華泰海產員工盧女士指出，雖然首日人流及生意等未如理想，但有信心下星期臨近冬至，將有更多人入場，前來購買食材準備「做冬」，料生意會有好轉，「通常做冬啲人買嘢個意欲會再強啲，亦都會更願意買啲貴價貨品。」

市民豪花逾3000元買海味準備做冬

賴先生與太太今日到工展會購物，花上逾3,000元購買花膠及鮑魚等海味乾貨準備「做冬」。他們說，入場後沒有試食環節，令工展會「冇咁好玩」，但入場見產品琳瑯滿目，會增加購物意欲，「好多嘢出面都唔見有得買」。他又說，購買海味等乾貨產品而言，雖然工展會的會場價，並非特別優惠，但場內集合不同種類，方便他們選購。

黎先生與太太今日到工展會購物，本來只拖一架手拉車前來，最後連同商戶贈送的手拉車，兩架車仔滿載而歸。黎先生說，今日花費逾千元購買鐵打酒、紫菜及麻油產品，雖然貨物價格不算特別便宜，但入場後或多或少受場內氣氛刺激，「入到嚟唔買嘢，好似嘥咗啲時間咁。」