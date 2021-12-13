消息：房委會將加開會議　討論明年推售近萬伙居屋　收緊轉售限制

政府今年未有新居屋推售，但據了解，資助房屋小組將會於今年聖誕節前加開會議，將討論新一期居屋選址，更重要是會商討收緊資助房屋的轉售限制，而新盤將於明年銷售。

消息又指，下期新居屋不少屬「靚盤」，據悉有不少地點優越，例如市區及近年少見的港島盤，合共逾8,800伙。



據了解，房委會資助房屋小組將會於今年聖誕前加開會議。（資料圖片）

根據房委會網站，原定資助房屋小組委員會將在明年2月開會。不過，消息指今年聖誕前，小組將會再加開會議，議程包括討論新一期居屋選址，並擬再收緊轉售限制，另有消息指更收緊至買入居屋滿10年才能在自由市場補地價出售。

裕雅苑料現樓發售 再見罕有港島盤

消息指，之後推售的居屋盤「較靚」。參考房委會的資助出售房屋建設計劃，在2021/22至2023/24完工的項目中，有不少尚未推售，而且地點優越，有不少位處市區或港島區，例如沙田安睦街項目、北角渣華道項目、土瓜灣高山道項目，以及啟德或安達臣項目等，總數逾8,000伙，其中「大戶」在東涌裕雅苑，涉3300伙，目前已幾近完成，屆時應可以現樓發售。