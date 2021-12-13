居屋2019｜房委會調查揭3%買家「FULL PAY」買樓　四分一人靠父幹

2019年推售的居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共有4,904 伙，並早在去年全部售罄。

房委會公布的買家調查發現，在該批居屋買家中，有3%人以「Full Pay」（一次過付款）方式購買單位，即約150位買家有能力一次過繳付數以百萬計的樓價。至於有申請按揭貸款買家中，有23%人的首期來源要「靠父幹」，當中白表的情況較綠表普遍。



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房委會在今年6月至7月進行調查，以電話形式訪問了2,020名申請者，當中1,011為成功申請者，另有1,009名未能購買單位的申請者，統計調查的整體回應率為76%。

買家年齡平均數47歲

結果顯示，有89%的申請者，認為該期居屋的單位地點方便，較2018年居屋（長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑）的77%更高。

該期買家的年齡平均數是47歲，而白表買家一般較綠表買家年輕，當中綠表及白表分別是54歲及39歲。另外，有42%的綠表買家為60歲或以上，屬於這個年齡組別的白表買家只佔12%。

何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，於2019年年12月9日起開始揀樓，歷時半年才全數售罄。（資料圖片／張浩維攝）

綠表申請者平均住公屋23年

在申請時，白表申請者居於公營或私營房屋的比例，分別有49%及51%，比例相若。

而綠表申請者，則有99%居住在房委會或房協租住房屋，屬房委會公屋租戶的綠表申請者平均已在公屋居住23年。

3%買家「Full Pay」

此外，白表買家的家庭每月入息中位數為32,000 元，略高於綠表買家的30,000元。另外，有8%買家的家庭每月入息少於兩萬元，另有16%買家的入息達五萬元或以上。

而在付款方式中，有97%買家申請按揭貸款，不過，有小部分人以「Full Pay」方式購買單位，共佔3%(即約150位買家)，其中綠白表各佔3%及2%，比例與上兩年的居屋售銷計劃相若。

調查發現，雖然大部分買家有申請按揭貸款，但小部分以一次過付款方式購買單位。（資料圖片/張浩維攝）

兩成人首期要「靠父幹」 白表更普遍

在有申請按揭貸款的買家中，有23%買家稱首期要「靠父幹」，即首期來源來自父母的金錢資助，當中綠白表的比例分別為12%及35%，換言之白表的情況較綠表普遍。另外，亦有8%買家的首期則來自朋友或親戚的金錢資助。

除了父母的金錢資助外，亦有14%買家的樓價首期資金來源來自子女，當中以綠表較普遍，共佔24%，而白表則只得4%。

有5%買家按揭還款期少於20年

資料又顯示，綠表與白表買家的按揭還款期平均為24年，但有2%人可於少15年以下，另有3%人是15年至少於20年。

此外，買家的每月按揭還款額一般約佔入息的40%，亦有4%的買家只佔入息20% 以下。

約 34%未能購買單位的綠表申請者表示，將來會考慮購買「租置計劃」回收單位。（資料圖片）

25%買家考慮將來買私樓

另外，有25%的居屋買家表示，將來會考慮購買私人住宅單位，只有15%表示不知道或未決定。

被問及申請居屋的兩個主要原因，綠表申請者最多人（50%）選擇「改善居住環境」，其次是「擁有自己物業」（37%）；而白表，最多申請者（60%）希望「擁有自己物業」，第二位（20%）則希望「遷出獨自居住」。

綠表欲買租置單位 單位價格平均數110萬元

此外，約34%未能購買單位的綠表申請者表示，將來會考慮購買「租置計劃」回收單位，當中所預算的單位價格平均是約110萬元，亦有8%人預算在50萬元以下，而單位面積平均數是517.7呎。

至於未能購買單位的綠表申請者，而沒有計劃購買租置回收單位的主要原因 ， 則主要是是樓宇的樓齡太高，共佔72%。