六四集會案｜蔡耀昌對過去支聯會工作感無憾：既來之，則安之

去年六四集會案，其中8人被控煽惑他人參與未經批准集結等罪罪成，案件將於今午（13日）將在灣仔區域法院判刑。



被告之中、早前已認罪候判的支聯會前常委蔡耀昌表示，面對判刑「既來之，則安之」，認為過去的工作「於陽光下進行」，歷史自會評價，並對此感到一生無憾。梁耀忠則表示，已作最壞打算及心理準備。



早前於開審前認罪並獲准保釋的被告，即前支聯會常委蔡耀昌及梁耀忠，今午抵達法院。

蔡耀昌表示，現時未得知判決難以評論，但面對判刑「既來之，則安之」，並希望認識多年的朋友能安然渡過。「我哋過去做嘅事情係公開，喺陽光之下進行。我哋做嘅工作，歷史係會評價。」

蔡續指，萬一被判入獄，無論最後什麼結果，亦只能欣然接受，「我都相信我能夠勇於接受。」他又指，參與支聯會工作多年，對此感到一生無憾，相信港人一直記住過去為香港、中國、公義的奮鬥。

梁耀忠則回應指，已作最壞打算及心理準備。

法庭其後宣判，本案被告各人判監4個多月至1年2個月不等。其中黎智英被判入獄1年1個月，鄒幸彤被判監1年，前記者何桂藍判監6個月；李卓人判監1年2個月，蔡耀昌判監1年，前立法會議員梁耀忠判監9個月，前支聯會常委梁錦威判監9個月，前立法會議員胡志偉判監4個月2個星期。

到場旁聽的民主黨前主席劉慧卿，於離開法院時表示，雖然已做好心理準備，但大家仍感到傷心，並強調會盡力爭取自由及安全的香港。「覺得呢個唔係我哋認識嘅香港，以前類似嘅事都唔會判到咁重囉，但冇辦法啦，依家嘅香港係咁。」

劉續指，相信很多港人不會放棄，繼續爭取自由及安全的香港。她又指，在獄中的民主派人士，亦知道獲很多港人支持，並再次強調會繼續爭取：「雖然去到呢個位有啲人就話乜都冇晒，我係唔會同意。」