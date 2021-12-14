MIRROR現身ViuTV立法會選舉宣傳投票短片　禁網民Youtube留言

本港周日（19日）將舉辦立法會換屆選舉，為營造選舉氣氛，港鐵、巴士及電車公司當日將免費讓市民任搭。ViuTV昨晚（13日）亦在其YouTube頻道，上架《12月19日 揀揀單單 投你所好》短片，宣傳立法會選舉及鼓勵選民投票。



短片加插了人氣組合MIRROR的7秒MV片段，但「鏡仔」沒有現身呼籲投票。在宣傳片段中，旁白提醒當日投票要帶身份證，未幕寫有「約定你」，不過該短片的留言功能卻被禁止。據悉，片段由Viu TV自行製作，而MIRROR的片段則來自該組合第一首歌《一秒間》。



至於片段是否屬政府的立法會選舉廣告，《香港01》正向港府及Viu TV查詢。



MIRROR出現在ViuTV立法會選舉廣告，引起「鏡粉」震驚。（YouTube截圖）

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《12月19日 揀揀單單 投你所好》短片長40秒，演出的數名演員均是年輕人。一開頭未有提及立法會選舉，只見女演員手提電腦展示播放ＭIRROR短片，之後跳入手提電腦畫面，播放ＭIRROR跳舞短片。

翻查資料，該些MIRROR片段是來自該組合第一首組合歌曲《一秒間》的MV片段，加起來不足十秒。不過，該段長約40秒的選舉宣傳短片，卻在Youtube頻道關閉留言功能，Viu TV其他的Youtube片則未有關閉留言。但有網民卻不受落，紛紛到其他Viu TV的Youtube片下留言，批評該電視台。