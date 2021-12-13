立法會選舉｜于品海分享對立法會選舉期盼　讚張欣宇勇於直面問題

立法會選舉周日（19日）舉行，參加新界北直選的「香港新方向」執委張欣宇團隊在Facebook發表新一集「我哋眼中嘅張欣宇」短片，《香港01》創辦人于品海在片中分享了自己對今次立法會選舉的看法，直言張欣宇是他在今次選舉中所見其中一名專注解決問題的參選人，若像其這樣有抱負、態度積極的年輕人進入議會，將有助於解決香港的深層次結構矛盾。



張欣宇在新界北地區直選硬撼民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑及人民力量前成員曾麗文，其競選團隊此前邀請了港交所前總裁李小加、長實執行董事趙國雄等人分享對張欣宇的看法，最新短片的談話對象是于品海。他指出，過往議員在立法會並非針對解決問題，而是針對各自的立場藉着不同問題進行攻防，這是議會失效多年的主要原因。

于品海表示，最近數年經常提出香港必須要變，他認為政府須先作出改變，才能促使其他改變發生，而有些人求變的方式很錯誤、很消極，同時亦有一些人很積極求變但找不到方法，「如果我哋有態度喺度，認識又係清楚，大家又能同心合力搵（解決）方法，不同方法大家可爭論，但係喺具體攞咗個結果出嚟後，就應該要全面解決問題，我哋無辦法將唔用呢種方式去睇我哋嘅議會。」

今次選舉有多名新人參選，于品海坦言，當中不少人不會在過往的選舉制度參選，這令他曾經擔心不少參選人是來歷不明，但從背景資料分析，他發現有一批參選人非常專注於解決問題，而非作出政治表述和表達政治姿態，形容情況較他想像中好得多。

立法會選舉將在12月19日舉行。（資料圖片）

于品海談到與張欣宇相識的經過，指在兩年前開始與對方交往和認識，「（兩年前）當時佢有一批年輕人，好想知道我哋點樣睇香港政治變化，佢哋好擔心（前景），呢兩年幾當中我哋同佢哋傾過好多次。」

于品海稱讚張欣宇思維結構清晰，具針對性地分析香港深層次問題，堅定地考慮政策倡議，立場不會左搖右擺，而且年輕、積極，相信他有很多發展空間。

張欣宇參選的選區為新界北，正是政府提出的「北部都會區」願景所在之地，于品海表示，北部都會區則是解決香港深層次問題的關鍵領域，而張欣宇既非既得利益者，同時對香港深層次問題有深入了解，也知道如何解決，「好似佢呢一類人如果能夠贏到，我認為對香港有好大幫助。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。