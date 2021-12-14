前港腳卓耀國尿液樣本被驗出大麻酚　官下令還柙及就刑毀案再量刑

前港腳卓耀國年初因在多區民居淋紅油被捕，他承認3項刑事毀壞罪，今年6月被判接受感化1年。事隔半年，卓今(14日)到觀塘法院聽取其進度報告，惟報告指卓在接受感化期間多次尿液樣本被驗出有大麻酚，又數度未有與感化官會面，感化官認為現有命令未能對他作有效監管，卓則解釋或因曾出席了有人吸大麻的社交活動，裁判官錢禮未有接納其解釋，下令將卓還柙，押後至12月28日重新量刑，並會為卓索取戒毒所等報告。



被告卓耀國(26歲)，承認今年1月16日、26日及30日，於將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催促還款通知。警方翻看閉路電視後，發現是卓所為並將他拘捕，搜屋亦找到卓犯案當日所穿的衣物，卓警誡下承認犯案。他於今年6月17日被判接受感化12個月。

多次未依時見感化官

卓的感化官報告透露，卓在接受感化的半年間，多次未有依時與感化官會面，感化官於今年10月8日及11月2日期間未能與卓聯絡，而卓在這段期間需要接受5次驗尿，全部均被驗出有大麻二酚，感化官因而建議取消其感化令。

稱或在咖啡室喝下含大麻二酚飲品

卓向法庭呈上兩封求情信，要求法庭准他繼續接受感化，又稱可能與朋友在咖啡室飲用含大麻二酚的飲品，或是社交場合中有其他人吸食大麻，故才會在其尿液中被驗出有大麻酚。惟裁判官並不接受其解釋，先把卓還柙以候其感化、社會服務令及戒毒所等報告再量刑。

香港首位加盟瑞士球會球員

卓是香港首位曾加盟瑞士球隊的球員，月入可達4萬港元，惟受疫情影響，案發前10個月卓沒有任何收入。他曾轉當運輸，但收入不穩，經朋友介紹下淪為追數佬，每淋一單紅油可賺取200至300元酬勞。

案件編號：KTCC439、834/2021

卓耀國的足球生涯。（詳看下圖)

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卓耀國曾因未按時出庭被通輯，之後解釋因眼疾才未有到庭。（詳看下圖)