Omicron｜今增一宗Omicron個案　5宗輸入均由高風險地區抵港

本港今日（14日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全部均為輸入，並涉及變種病毒株，初步確診則少於5宗。新增的個案涉及兩男三女，年齡介乎21至55歲，全部由A組指明地區（高風險），包括美國、意大利及巴基斯坦抵港，所有人已接種最少一劑疫苗。其中一宗個案為昨日（13日）初步確診、檢疫後居於青衣永倫800酒店的34歲外籍家庭傭工。



昨日新增的個案中，一名50歲坦桑尼亞來港男子（編號：12495），根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有變種病毒株Omicron，本港至今錄得八宗涉及Omicron的個案。



▼12月13日強制檢測公告詳情▼



新增Omicron個案的男病人於12月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，根據加強監測A組指明地區規定，他在竹篙灣檢疫中心進行首七天強制檢疫期間確診，於12月12日出現病徵，入院後於檢測CT值少於20，即病毒量偏高，他曾於4月16日及5月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

本港至今錄得八宗涉及Omicron的個案，除上述個案外，包括兩宗與南非相關（個案12388和12404），兩宗與尼日利亞相關（個案12432和12433），兩宗與英國相關（個案12490和12491），另外一宗與美國相關（個案12478）。中心發言人指出，八宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播；中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

今增5宗輸入均帶變異病毒

衞生防護中心今日正調查五宗新增確診輸入個案，至今本港個案累計12,496宗（包括12 495宗確診個案和一宗疑似個案）。

​新增個案涉及兩男三女，年齡介乎21至55歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。四人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人經強制檢測確診。

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34歲外籍傭工確診 住所及到訪地點須強檢

第12497宗個案為昨日初步確診的34歲女病人，她是一名外籍家庭傭工，於11月17日乘搭航班5J272由菲律賓抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行六次檢測，結果亦呈陰性。於12月8日完成強制檢疫後，居於青衣永倫800酒店。

她於12月12日根據強制檢測要求，在社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性，她沒有病徵，並在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。病毒量偏低（CT值大於30），並確認帶有N501Y變種病毒株，初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，中心公共衞生化驗服務處會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Omicron變異病毒株。

病人入院後檢測呈陰性，對抗體則呈陽性反應，中心認為與復陽個案吻合。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

另外四宗輸入個案由美國、意大利等地抵港

另外四宗輸入個案包括21歲女病人（#12498），她於12月12日從美國經航班CX845抵港，她於12月11日出現咳嗽病徵，曾於5月12日及6月2日在美國接種兩劑復必泰疫苗，確認帶有N501Y變種病毒株。

個案編號12499涉及一名46歲男病人，於12月12日從意大利經航班CP156抵港，屬機組人員。於6月13日及7月18日在意大利接種兩劑復必泰疫苗。

至於個案編號12500及12501分別涉一名46歲女病人及55歲男病人，他們同樣於12月12日，從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，並於6月5日及6月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。5人中有3人帶有L452R變種病毒株。