通關｜中港基層家庭哭求預留更多名額見至親：官員感受唔到嘅痛苦

疫情蔓延兩年，中港兩地免檢疫通關措施遲遲未公布，早前有消息指最快將於本年年底實施，但只能「有限度」通關，料首批通關名額限每日數百名商務旅客、及特別有需要人士。

香港社區組織協會今（12日）連同50多位因不同家庭因素需與家人分隔的基層市民開記者會，斥政府忽視基層中港家庭難處，他們親人之間被迫長期分隔兩地，有家人病危都未能見到最後一面。希望政府在通關後預留更多名額予「緊急需要」者。有女士指「即使要借錢返去隔離都好，邊個幫我哋照顧細路？佢地唔使返學咩？」



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香港社區組織協會曾於本年二月舉辦調查，了解疫症下封關對基層家庭的影響，結果顯示超過六成認為當家人有病或有事時，不能前往照顧及幫助，另外分別認為收入減少、及家人被迫分隔。

社協副主任施麗珊，今（12日）連同50多位需急切回內地探親或辦理單程證的基層市民。她指出，封關至今逾兩年，對基層家庭經濟、及心身健康都造成壓力。如長期病患的父母在內地無人照顧，中港婚姻夫婦被迫分隔兩地，即使不惜要借錢支撐隔離費用，在港子女亦無人照顧。

對於消息指將優先商務人士通關，施麗珊指「一聽到可以通關好高興，但（知道）主要係商務，大家都好失望。」她指，很多家庭都涉及家人健康、經濟等危急原因，「有啲本來上個禮拜話病危希望可以通關返去，今個禮拜已過咗身。」她認為，商務人士有很多途徑通融過關，但基層沒有其他途徑。近日亦有市民向她求助沒有智能手機，不懂申請健康碼。

社協連同50多位因不同家庭因素需與家人分隔的基層市民開記者會，斥政府忽視因基層中港家庭難處。（梁思行攝）

陳女士指自己過往一年回內地探親4次，她哭訴稱母親在內地中風，她獨力照顧兩名女兒分別16、18歲。小女兒患有自閉症，需要長期住院代替上學，大女兒剛升上大學便需要擔任監護人。她形容，「冇得通關好似長期困咗大家喺度咁。」長遠對自己及女兒的心理壓力很大，精神緊張。她續「即使我宜家坐喺度，我個女都需要我快啲返去。」

另一位陳女士，丈夫及兒子均住在內地，一家人長期分隔兩。她年初為了簽證申請他們來港，特意借錢回內地處理。「我同老公分隔咗五年，一定要我本人親自返去簽名先可以申請佢地落嚟」。她原以為12月初可通關，如今申請限期將至，擔心功夫將會白費，無奈家人相聚無期。