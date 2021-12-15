消委會｜女士多囤積面膜　林芊妤：50塊係等閒事　同朋友家人分享

消委會今日(15日）的調查發現，受訪的本港女士每年平均花費3100元於面部護膚品，近半受訪者囤積逾年未開封的護膚品存貨，以面膜佔最多，其次是面霜、潔面產品和面部精華。藝人林芊妤（coffee)分享説，她有獨門的解決方法，由於不少品牌送她大量護膚產品試用，家中不時囤積超過50片面膜，實在沒法用完，她會將大部份送出，一起分享，又呼籲家人好友停買護膚品，免浪費金錢。



女士們為保持美貌，願意花上大量金錢購買護膚品、面膜產品，但種種原因下並未用完已經過期，造成浪費。消委會今日(15日）的調查發現，受訪的本港女士半受訪者囤積逾年未開封的護膚品存貨，以面膜佔最多。藝人林芊妤（coffee)分享説，不少品牌會送她護膚產品試用，面膜的數量也很多，但大部份她也用不完，「雖然有極大量面膜可以使用， 50塊係等閒事，但係我其實只會通常用兩款產品，根本用唔晒，送晒比屋企人一齊用，唔想浪費。」

消委會調查發現，受訪者每年平均大約花費3,100元購買面部護膚品。(張浩維攝)

用家對部分產品性價比評分 (排名由高至低，包括潔面產品、面部精華、面霜及面膜)*



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她又形容自己是「聖誕老人」，不論是冬天夏天，有朋友、家人到家中作客，只要用得着，也會將護膚品送給他們，她又說，由於贈品數量太多，除了會送給家人及朋友之外，她又習慣在限時直播中，只要有網友答中問題，她也會將護膚品送出，盡量不浪費，「因為通常會畀一大盒，根本就冇可能用晒！」

另外，林提到，不少護膚品牌的包裝過多、小小的數塊面膜，用一大個包裝盒載上，又花上大量設計，但此舉造成大量紙張廢物，非常浪費，認為適合的包裝已經足夠。