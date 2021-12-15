点点綠、樓上蜜棗違例未標明含二氧化硫　食安中心指令下架

食物安全中心今（15日）表示，「点点綠」和「樓上」兩個品牌的預先包裝中國製蜜棗樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，惟其食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及／或其名稱，違反食物標籤規例。中心已指令涉事商戶停售和下架受影響產品，經銷商亦要進行回收，強調若有足夠證據，將會提出檢控。



涉事的產品包括「点点綠」中國製、淨重350克的蜜棗，總經銷商為慈康農圃（國際）有限公司，食安中心跟進一宗相關事件時，從紅磡一間百貨公司抽取樣本檢測時揭發事件。

中心再透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽樣檢測發現「樓上」的605克蜜棗，亦含有二氧化硫，受影響產品同樣是中國製造，經銷商則為僑陽陸海產有限公司。

食安中心表示，兩個樣本的二氧化硫含量，雖然均都低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，惟其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及／或其名稱。中心已通知涉事商戶有關違規事項，並分別指令「点点綠」將受影響產品停售及下架，以及「樓上」將受影響批次產品停售及下架。

有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可致電3181 4488和2300 1800分別向「点点綠」和「樓上」的經銷商，查詢涉事蜜棗回收事宜。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。