百佳Fusion佳之選切片蘑菇標籤無標明含防腐劑　食安中心指令下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，於北角和富中心「Fusion」購得的預先包裝「佳之選」切片蘑菇含有防腐劑二氧化硫，雖然含量低於列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心提醒市民應停止食用受影響批次的產品，並已指令其將受影響批次產品停售及下架。



食安中心表示，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。（資料圖片）

食物安全中心表示，在恆常食物監測計劃中，從北角和富中心地庫B46號舖一超級市場抽取切片蘑菇樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫。根據百佳網頁，相關超級市場為百佳旗下的「Fusion」。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

相關切片蘑菇品牌為「佳之選」，分銷商為百佳超級市場（香港）有限公司，產地則為中國，淨重425克，過期日為2024年7月26日。中心指已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已按中心指示進行回收。

食物安全中心表示，從北角和富中心地庫B46號舖一超級市場抽取切片蘑菇樣本作檢測。根據百佳網頁，相關超級市場為百佳旗下的「Fusion」。（和富中心網頁圖片）

食安中心表示，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心又提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定，並稱會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。