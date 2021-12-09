法國進口GODIVA雪糕6款驗出禁用除害劑　食安中心籲停食及需回收

衞生署食物安全中心今日（9日）公布，發現6款法國進口雪榚GODIVA，所使用的穩定劑，被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。至於進口商已按中心指示，將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。



食物安全中心12月9日公布，發現6款法國進口雪榚GODIVA，所使用的穩定劑，被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。（資料圖片）

驗出含禁用成份的6款雪糕品牌為GODIVA，來源地均為法國，淨容量100毫升，進口商為Godiva Chocolatier (Asia) Limited。

1) Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream



此日期前最佳：2022年10月31日及2023年3月31日



2) Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate



此日期前最佳：2022年10月31日、2022年3月31日和2023年4月30日



Belgian Dark Chocolate Ice Cream（網上圖片）

3) Belgian Dark Chocolate Ice Cream



此日期前最佳︰2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日



4) Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream



此日期前最佳︰2022年10月31日及2023年3月31日



食物安全中心12月9日公布，發現6款法國進口雪榚GODIVA，所使用的穩定劑，被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。（曾凱欣攝）

5) Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips



此日期前最佳︰2022年11月30日及2023年3月31日



Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips（網上圖片）

6) Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips



此日期前最佳︰2022年10月31日及2023年3月31日



食安中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品，和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的穩定劑，被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，並品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進，初步調查發現香港曾進口受影響批次的產品。

食安中心指，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，進口商已按中心指示，將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。食安中心將繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。市民如欲查詢回收事宜，可於辦公時間致電熱線3765 5818。