蒼鷺誤吞魚鈎卡心臟底　食道壁遭刺穿　嘉道理農場忍痛安排安樂死

棄置魚鈎除了影響海洋生物，連雀鳥也有機會受波及，甚至失去生命。嘉道理農場暨植物園今年10月接收一隻嘴邊垂着魚絲的蒼鷺（Ardea cinerea），X光片顯示有魚鈎卡在牠的心臟底部旁，因無法透過手術取出魚鈎，只好忍痛為其安排安樂死，驗屍時發現魚鈎已刺穿食道壁。



嘉道理農場暨植物園表示，今年10月17日香港觀鳥會職員在天水圍發現一隻嘴邊垂着魚絲的蒼鷺，遂將牠捉起送到野生動物拯救中心。經過數天護理後，蒼鷺情況雖漸趨穩定，但將其麻醉進行全面身體檢查時，X光片顯示魚鈎卡在蒼鷺心臟底部旁，胃中亦有其他異物。由於魚鈎所處位置，無法進行手術取出魚鈎，最終為牠安排安樂死。

嘉道理農場表示，驗屍時發現魚鈎已刺穿蒼鷺的食道壁，胃內有魚絲和可能作浮標用的發泡膠。農場過去也經常接收遭魚絲、魚鈎和漁網纏住的雀鳥，以去年12月為例，池鷺、夜鷺及鳳頭潛鴨也相繼受害，反映廢棄捕魚工具對野生雀鳥構成嚴重危害。

因此，該園呼籲釣魚人士清理曾使用的漁具，為野生動物提供乾淨安全環境；而市民也可隨身攜帶袋子，帶走在郊野發現的垃圾，並鼓勵身邊家人朋友自己垃圾自己帶走。