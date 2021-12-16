曾捲選拔不公風波　空手道總會獲港協暨奧委會恢復會員資格

香港空手道總會2018年因涉選拔不公，被港協暨奧委會暫停會籍。港協暨奧委會今日（16日）召開周年大會，通過恢復空手道總會會員資格，即時生效。另外，大會亦通過授予香港電競總會，以及群眾體育聯會觀察會員資格。



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空手道總會2018年涉及在全運會選拔不公，遭港協暨奧委會暫停會籍，當時亞運會遴選最後須交由獨立人士組成的臨時籌委會處理。港協暨奧委會曾在2019年曾暫時恢復空總會員資格，遴選工作交回空總決定，不過今年9月《香港01》揭發空總全運會選拔再次惹爭議，包括上屆銀牌、世界排名38的鄭子文落選。

港協暨奧委會今日於奧運大樓召開2021年周年大會，通過恢復中國香港空手道總會的會員資格，即時生效。另外，港協暨奧委會亦授予香港電競總會，以及群眾體育聯會觀察會員資格，由明日（17日）起生效。

港協暨奧委會指，會長霍震霆在會議完結前，呼籲會員在周日（19日）舉行的立法會換屆選舉中踴躍投票。