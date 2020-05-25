亞運泳隊選拔不公惹爭議　港協暨奧委會：首要考慮泳手國際賽排名

2018年亞運泳隊選拔鬧遴選不公風波，泳總委員吳旭光兒子、泳手吳欣鍵，被質疑取代游出最快時間的郭家輝出戰100米蛙泳賽事。立法會帳目委員會今（25日）展開公開聆訊，民主黨林卓廷炮轟港協暨奧委會遴選做法有違常理，亦無清晰公開遴選條件，導致運動員努力遭抹煞。 港協暨奧委會代表則重申，泳手於國際賽排名是最決定性因素，個人時間快慢非關鍵，但強調願意接納審計署意見作出檢討，又表明公平對待運動員，「無一理由要令佢哋受屈。」

鄭國鴻多次強調，泳手於國際賽事名次是最決定性因素，而非害個人最佳時間快慢而定。（梁鵬威攝）

審計署上月底發表最新一份《審計報告》，揭示港協暨奧委會在採購、管理、財務、運動員選拔等方面均存有問題，當中亦提及2018年亞運泳隊選拔風波，但無具名提及涉事運動員。

鄭國鴻：賽事名次是最決定性因素 而非泳手快慢而定

多名議員關注賽事遴選程序的公正性，林卓廷多次追問何以擁全港最快時間的泳手郭家輝不獲揀選出戰，認為做法有違常理，港協暨奧委會行政總監鄭國鴻多次強調，遴選條件包括參考泳手過往體育賽事名次、參與大型賽事經驗、以及運動員的備賽計劃，當中賽事名次是最決定性因素，而非泳手快慢而定。

他又指，該未獲挑選參賽的運動員所提交的體育賽事名次，未能達標，他隨後有經游泳總會申請覆檢，但無提交100米蛙泳的新成績紀錄，委員會遂維持原判，亦無人啟動上訴機制。

林卓廷多次追問，游出最快時間的郭家輝未能出戰亞運100米蛙泳原因。（梁鵬威攝）

身兼游泳總會會長的港協暨奧委會義務秘書長王敏超則指，他本身亦是遴選委員會主席，基於利益衝突，並無參與選拔。他亦不認識兩位運動員，事發後始知悉其中一位泳手親戚是泳總委員。

審計報告指，2018年亞運，兩選手不符資格仍獲選入港隊泳隊，包括吳欣鍵。圖為2017年台北世界大學生運動會比賽現場。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

鄭國鴻席間又透露，最終參賽泳手是丙級精英運動員獎學金持有人，遂有納入作遴選參考。林卓廷質疑，運動員是否清晰知悉相關準則。鄭國鴻指，奧委會與運動員無直接關係，資料一概經由體育總會發放。鄭又認為，奧委會不向運動員公開遴選準則，做法公道，「因為對口單位係總會，佢哋有責任講。」

林聞言後感震驚，認為運動員會因準則不透明失利，「如果佢哋知道有呢個準則，可能會去申請獎學金」，鄭隨後改口承認相關做法不理想，會接納審計處建議適時發放相關資訊。

議員謝偉俊及梁繼昌則關注覆檢制度及上訴機制詳情。王敏超指，體育總會可提出覆檢，次數不限，但亦要提供新資料，惟運動員則不能以個人身分申請。他又承認，遴選委員會及覆檢委員會組成委員一樣。總會倘不滿覆檢答覆，可提出上訴，屆時會由港協暨奧委會主席及數名獨立人士組成上訴委員會審議。不過至今尚無任何上訴申請。



被問到會否增加透明度，以免被誤會「黑箱作業」，王敏超則回覆稱，願接納任何意見，又強調有公平對待每一位運動員，「無一理由要令佢哋受屈。」

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審計報告亦揭示港協暨奧委會管理不善導致財赤，民政事務局長徐英偉表示，局方每年撥出2000萬元經常性資助，未能應付港協暨奧委會開支。今個財政年度，資助額將增至4000萬，亦會額外撥款支持港協暨奧委會成立專責小組，檢視各體育總會的運作及內部監管機制。

王敏超則表示，初步計劃成立由獨立專業人士組成的督導委員會，落實審計報告建議，並善用局方增撥的資助，聘請全職員工，協助提升管治水平及透明度。