涉殺妻兒韓商死因　懲教員見商人側躺在床已氣絕　頸及左手被繩纏

南韓商人涉與妻及兒在港旅遊期間把兩人殺死，他則在港還柙期間在荔枝角拘留所死亡，死因庭今午(16)續就商人的死作研訊，懲教署職員作供講述事發經過，他們稱當日早上見商人久未起床，查看下見他側躺在床但頸部纏著繩子，職員花近3分鐘才把繩子解開，該繩子應由撕破的床單造成，除了其頸部外，亦發現其左手亦有綁著繩子，他被送院前已沒有脈搏。



死者Kim Minho (43歲，下稱：Kim)，於2018年1月6日與妻兒一同來港，同月14日在麗思卡爾頓酒店內涉殺其妻及兒被捕，他被控兩項謀殺罪並被還柙，同年4月16日在荔枝角收押所內身亡。

懲教助理見Kim久未起床通知長官

二級懲教助理林南鴻供稱，他於2018年4月16日早上7時12分，與懲教主任一起開囚倉，當時見到Kim面向牆側身躺在床上。林之後於7時25分再巡倉，見到Kim尚未起床，叫他亦沒有反應。林隨即入內拍打Kim的腿部，仍沒有回應，林立刻衝至囚室中間接下內部警鐘。待其他長官陸續到場，林便繼續巡倉。

懲教員供述發現Kim已死的經過。(詳看下圖)

花3分鐘才能解開纏頸的繩

時任高級懲教主任曾慶河則指，當日聽到內部警鐘響起後，他立刻到現場增援，並見到Kim側身躺在床上，副主管嘗試解開其纏擾頸部的繩不成功，值日主管則在旁做簡單身體檢查，Kim 當時並無反應。之後醫療同事到場，發現其已沒有呼吸、脈搏。曾在旁協助，在約3分鐘後成功解開頸部的繩。曾最後指，該繩應為被撕開的床單。

綁左手的繩連接牆角

另高級懲教主任陳楚強指，Kim當時左手用繩綁著，左手綁向床邊左上的牆角。陳用儀器檢查，發現Kim已沒有脈搏，之後把他送至明愛醫院。

案件編號：CCDI-269/2018(DK)

事發經過。(詳看下圖)