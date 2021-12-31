海軍商場｜知名意大利餐廳告別達官貴人　轉開私房菜只為老饕細味

屹立灣仔逾半世紀的海軍商場，外貌殘舊，近年更因填海工程，被地盤包圍，但這個不起身的小建築物卻「禾稈冚珍珠」，一家「Giá Trattoria Italiana」意大利菜餐廳，引來高官、名人成為座上客。

從意大利南部移居香港近廿載的Gianni Caprioli，是這家餐廳的主人，眼見港島多個歷史建築一一倒下，擔心年過半百的海軍商場亦會被夷平，10年前決定在此大展拳腳，陪伴這個不起眼的商場走過最後歲月，商場亦給予他很大自由，成就其美食王國，前特首董建華亦是座上客，亦有傳這裏是財政司司長陳茂波的飯堂。

Gianni說，其烹調的意大利菜是本港罕有，笑言是其美食將商場的壽命延長至今。道別在即他深感不捨，形容自己就像畢業一樣，感激海軍商場令他蛻變成更好的人。不過其餐廳將會隨着海軍商場拆卸成為回憶，他暫時只計劃在南區開設私房菜，讓懂得欣賞的人細味其用心烹調的美食。

（海軍商場的最後探戈，系列之三）



Gianni Caprioli。（盧翊銘攝）

來自意大利南部的Gianni Caprioli居港17年，昔日不時與朋友到海軍商場閑逛，現已倒閉的朱古力店是他們的「蒲點」，看着海軍商場對出的美國郵政、天星和皇后碼頭一一倒下，他擔心年過半百的海軍商場或命不久矣，遂決定在2012年進駐，開設首間餐廳「Giando Italian Restaurant & Bar」，陪伴它走過最後的時光。

「這裏遠離繁囂，卻又與所有地方近在咫尺」

被問到海軍商場攝人之處，Gianni笑說：「醜陋的外貌，哈哈哈哈，因為其外表不堪入目，但裏面實在太美」，禾稈蓋着的珍珠還有其餐廳，「在特別的地方開店，我（的菜餚）可以變得更原始、更正宗，這是吸引我來分域碼頭的原因，在我眼中，這裏是一個美麗的空間、漂亮的風景，這裏遠離繁囂，卻又與所有地方近在咫尺」。

近在咫尺的也許還包括世界各地在此登岸的海軍，走訪過多國的他能繼續以食物與世界各地的水兵溝通。「起初他們（美軍）剛抵埗時十分小心，我記得起初下層有保安戒備，他們可能高度戒防，但翌日他們已樂於留在這裏。」美食打開了他們的心扉，曾有身穿軍服、嚴肅的女將領，晚上卸下裝甲、悉心打扮，在其餐廳吃喝玩樂，更有20年曾訪港的退役澳洲水兵，重回故地尋找昔日回憶，雖然碼頭風光不再，但仍是水兵的俱樂部，形容這些經歷「不可思議」。

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Gianni更曾與不少高官碰頭，首任特首董建華亦在此用餐，更有傳這裏是財政司司長陳茂波的飯堂。他謙虛地說，「我希望人們特意來這裏用餐，而非因為餐廳位置方便，猶如追求心愛的女孩子一樣」。

成就Gianni美食王國的，還有海軍商場給予他的自由，他形容這裏沒有「地產霸權」，無人會對其業務說三道四，讓Gianni自由發揮，一手一腳建立他夢寐以求的餐廳，並在底層開設其首家食品店：「分域碼頭帶來了香港最美麗的意大利故事，真的幫上很大忙」。

不過，決定進駐這個殘破的小商場需要無比勇氣，2012年開業後，政府便開始填海工程，碼頭被剷平、海軍無法再登岸，這個地方還有價值嗎？「坦白說，我接手這個地方時，已經有風險，因為眾人皆說，這個地方只能維持2、3年。」

的確，3年後餐廳剛站穩陣腳，便再次傳出海軍商場翌年便要壽終正寢，「所以我把Giando搬到（灣仔）星街， 因為人人都說我（的餐廳）僅餘6、7個月，最多一年時間，但我真的很愛這個地方，即使只餘一年，我也想嘗試烹調更正宗的美食、發展更正宗的餐廳」，隨後實驗性質的「Gia Trattoria Italiana」便由此誕生。

轉戰私房菜只招待會員

不過，Gia及後亦打出名堂，生命力更遠較他想像的強，他形容一切猶如魔法，「最深刻的回憶是，我相信我延長了這幢樓宇的壽命」，不過魔法可能已失靈，海軍商場將於明年2月步入歷史，「Gia不會100%重置，我們無法找到同一地方，這裏只能成為回憶。」Gianni初步計劃，在黃竹坑開設意大利私房菜，僅接待會員，做宴會或烹飪班，繼續傳揚正宗意大利菜。

臨別依依，Gianni形容心情就似畢業一樣：「你感到悲傷和感激，我離開時就像最後一天上課日，你知道你會蛻變成另一人，你會傷心，但亦會心存感激。」他強調，海軍商場的魔法仍在，而這個魔法已變成回憶，他感恩的回憶。

他亦希望將此感恩之情轉化為行動，在離別前，宴請基層學生，讓他們一嘗真正的意大利美味、了解當地文化，擴闊眼界。