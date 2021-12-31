海軍商場｜理髮店老師傅剪下時代見證　曾蔭權兄弟邀上門續未了緣

海軍商場地下，有一家上海理髮店，店內的擺設，猶如時光倒流至70年代，舊式飛髮椅仍原封不動，但其名字卻甚有法國風情——「NEW CHARMES DE FRANCE」。年過70的老師傅與兩名姨姨閒坐「打牙骹」，但卻收藏一手好「刀功」，前行政長官曾蔭權、影帝黃秋生，以及前美國駐港總領事夏千福均是其座上客。

各國外交官、水兵等輪流轉，對這位老師傅來說，道別早已是兵家常事，最難說再見的是這個不起眼、早已凋零的小商場。他憶述曾蔭權掌政的時代，營運商場的軍人輔導會曾與政府洽談21年租約，及後卻不了了之，兩前年得悉海軍商場要清拆時，一度以為還有磋商的餘地，慨嘆「你知㗎，呢個政府冇得傾。」他續指，近年外國企業相繼撤出，熟客仔已流失，可能正是為其時代劃上句號，但他透露曾蔭權兄弟是其後盾，已邀請他到其府上繼續剪髮。

（海軍商場的最後探戈，系列之四）



嚴師傅。（盧翊銘攝）

年過70的嚴師傅緩緩站起來，安排走進理髮店的年輕外籍小子坐下，前台姨姨Nancy為他翻譯客人的要求後，嚴師傅便手起刀落，為客人修剪毛髮，可見三人的默契。

嚴師傅以往在警察宿舍、灣仔、銅鑼灣等開設理髮店，至5年前才在老朋友邀請下加入這間理髮店，踏入退休之齡才首次打工，「自己都仲係好精神，咁咪做吓囉，唔好嘥咗自己嗰啲手藝啦。」

由市區走入這個岸邊小屋，客人由以往的華人變為外國人，對其刀工構成挑戰，「（外國人髮型）有少少唔用，譬如好似海軍嗰啲，係唔同架，唔同剪法，尤其是黑人，難度會高啲，但係亦都係難唔到我哋」，「（黑人頭髮）好攣，係另一種……佢啲髮紋、各方面都唔同㗎，要用另一隻手法嚟做」，拿起剪刀逾半輩子，嚴師傅不禁咀角上揚地說：「以我哋咁樣嘅功夫嚟到講，差唔多㗎喇都係。」

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警總長官是常客 曾蔭權、曾蔭培兩兄弟隔月剪

驟眼看海軍商場的名字，會誤以為只為海軍服務，嚴師傅卻指，本地客才是支撐生意的命脈，鄰近的警察總部的警官更是常客，連前警務處處長曾蔭培，以及其兄、前特首曾蔭權的髮型都是出自他手，他們每隔一、兩個月便會到來修剪頭髮。

Nancy說曾蔭權剪髮前，會打電話預約時間，其保安便會先視察狀況，確定安全才安排曾蔭權進來，形容對方作風低調，而嚴師傅則形容對方沉默寡言，因此他亦不敢打擾對方，「我哋都冇問佢嗰啲嘢，佢自己講就講，如果唔係嘅話，我哋完全……即係唔同佢講野㗎。」

上海理髮店位於海軍商場地下，店內的擺設，猶如時光倒流至70年代，舊式飛髮椅仍原封不動，但其名字卻甚有法國風情——「NEW CHARMES DE FRANCE」。（盧翊銘攝）

為夏千福介紹本土美食

駐港外交官也是其粉絲，印度、馬來西亞、土耳其、以色列領事均曾光顧他，當中最令他難忘的，是2016年卸任的前美國駐港總領事夏千福，「佢國語係好好，講普通話講得好好，咁咪講多兩句囉。」不止聊兩句，嚴師傅更化身導遊，推介本地美食，「佢又好鍾意搵嘢食喎，周圍走去㗎喎，譬如話好似北角街市，走去邊度咁樣，周圍搵嘢食架佢。」對方離港前更特意回來剪最後一次頭髮，「臨走之前仲返過嚟幾次𠻹，話我就走喇，聽日走喇。」

不過夏千福現時領事、美國商會、歐洲商會等熟客已近乎絕跡，最大的轉捩點並非碼頭填海，而是2001的9.11恐襲事件。Nancy慨嘆，海軍商場被認定與美國有千絲萬縷的關係，仔細看看理髮店，其地址也特別寫上「U.S. Navy Fleet Arcade」，自9.11恐襲後，各國均認為，美國土地不宜久留，令領事、外國商會等客源流失。嚴師傅續指，國安法亦扼殺生存空間，「自從呢兩年有咗國安法之後，外國公司仲走得犀利。」生意插水式下跌，「勁大！影響好大！」

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在這小商場與熟客道別已是常事，但最難的告別是與破舊的建築物，以及這間上海理髮店，「唔捨得㗎，不過冇辦法啦。」。他憶述兩年前接獲消息時，以為還有商量的餘地，「以為佢都係傾吓之嘛， 以前都有傾㗎，好長嘅期𠻹，曾蔭權嗰時同佢傾過20年，但係整整吓，整整吓就冇囉。」

他慨嘆，只能「無可奈可」，只能任政府魚肉，但仍會奮戰到最後一刻，在農曆新年過後才撤出。他明言不想「封刀」，熟客仔亦遊說他們另覓新店，但他慨嘆「𠵱家出邊咁貴嘅租，咁點搞啊？好難負擔嘅，睇佢點樣囉，如果有機會嘅話就繼續囉。」對於茫茫前路，他不敢樂觀，但曾蔭權兄弟已明言，若他們無法另起爐灶，則邀請他們到其住所，繼續為其髮型操勞。