海軍商場｜二月正式告別　營運商辦展覽、歡送會與市民說再見

迄立灣仔分域碼頭逾半個世紀的海軍商場，外貌殘舊，牆身顏色剝落，乍看似已荒廢。但這裏曾經風光明媚，90年代更由一個岸邊小石屋，「進化」成包羅萬有的商場，連英式百貨「連卡佛」、前行政會議召集人夏佳理的家族「夏利里拉」亦曾進駐。80、90年代大批海軍訪港，高峰期每年多達10萬人。

惟回歸後兩度填海、租約縮短令商場逐漸凋零，現時要更面對清拆的巨輪，營運商場的非牟利機構「軍人輔導會」董事成員王黃就卿，對無法信守先夫保護分域碼頭的遺願，深感愧疚，亦憂慮無人再為遠道來港的水兵服務，未來將會搬到較細的辦公室再尋覓出路，會方亦正與海事博物館商討，保育建築物內的物件，將本港招待水兵的文化承傳。

海軍商場的遷出期限已由今年底推遲至明年2月11日，讓商戶在最後的聖誕和新年假期旺季做生意，軍人輔導會亦會舉辦展覽和歡送會，與市民最後道別。

（海軍商場的最後探戈，系列之一）



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三層高的海軍商場外牆油漆剝落得七零八落，門外被地盤包圍，商場似隨時被塵土飛揚掩蓋。走進商場，時鐘猶如凍結在90年代的某一刻，上海理髮店、舊式紀念品店仍在，昔日地標、罕有可賣啤酒的麥當勞餐廳遺下的桌椅，仍原封不動。離別在即，手信店清倉大減價的，是千禧年代熱捧的麥當勞Hello Kitty公仔。

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牆壁、地板藏着一條條裂紋，除了是歲月的痕跡，更是2018年港鐵沙中線會展站沉降事件帶來的縫隙。

小石屋不斷擴張

這個飽經風霜的商場，曾經風光一時。負責營運海軍商場的軍人輔導會董事成員王黃就卿說，50年代的海軍商場只是一間海邊小石屋，美國海軍上岸後，便以此為根據地，四處遊歷，訪港美軍愈多愈多，小石屋亦不斷擴張。

起初美軍抵港時，會將軍艦上的食物、罐頭等卸下，透過瑪利諾神父會分發予木屋區居民，軍人輔導會則從中穿針引線，隨後再協助美軍補給糧食。王黃就卿憶述，以往大時大節會聯同其他義工，邀請年輕水兵到家中作客，讓離鄉別井多時的軍人，一解鄉愁。

90年代初，負責接待國際海軍、現址為中國恒大中心的China Fleet Club（中國海軍俱樂部）易手，軍人輔導會便接替其工作，由接待美軍擴展至所有國際水兵，並邀請以往海軍俱樂部的商戶，集資擴建海軍商場西翼，進化現時3層高的模樣。

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根據軍人輔導會的數據，90年訪港的軍艦多達80多艘，共有逾5.8萬水兵，在這裏購買手信、飛髮，並使用商場提供的長途電話與闊別多時的家人聯繫，謝斐道、駱克道的酒吧亦應運而生，王黃就卿形容：「絕對係帶動咗灣仔個經濟，以前你細個嗰陣時，灣仔咪好多時咪擺啲poster出嚟，都有啲水兵，其實變咗係一個指標、一個地標，灣仔好旺，其實都係以前啲水兵帶旺咗呢個地區。」

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退役美軍、軍人輔導會總幹事郝泰德（Theodore Algire）亦憶述，以往登岸海兵浩浩蕩蕩，塞滿整個大堂。看着人生路不熟的水兵「初哥」，他猶如看到自己年輕時的影子，不同的是，年輕時的他未曾享受過軍人輔導會的服務，因為這裏是世上「獨一無二」為水兵而建的地方，「作為前水兵，我明暸水兵遇到的困難，尤其是年輕小子，他們沒錢、不熟悉其到訪的城市，我覺得為他們帶來正面的體驗很重要，因為他們很容易被佔便宜。」他最滿足、最深刻的回憶，便是看到水兵們面露歡顏、滿載而歸地離開。

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登艦階梯早已生鏽

不過海軍商場的盛世亦隨着回歸而不復見，訪港軍艦數目愈來愈少，加上10年前的分域碼頭填海工程，抹走了昔日的無敵大海景，水兵無法再在此登岸，成為致命傷。接駁軍艦的階梯已生鏽，雜草叢生，武功早已被廢除。

不過王黃就卿說，最大的重擊是回歸後，政府將租約縮短至90日，意味着軍人輔導會隨時會被迫遷：「我哋都唔想佢咁殘舊，但係冇辦法，我哋又唔去可以做裝修，因為你裝咗修，佢要收返，嗰啲錢就好似掉落鹹水海，咁我哋一路等有機會renew」。

我們被告知，香港不再需要我們的服務，非常失望，我們知道他們（政府）原本正草擬租約，我認為很難過，分域碼頭移除後，香港將會失去自1953年以來獨有的組織。 軍人輔導會總幹事郝泰德

軍人輔導會曾與政府磋商，將租約延長至21年，以原址重建海軍商場，重建方案早在2016年獲城規會批准，惟3年後政府卻突然召開會議，公布將於分域碼頭重置毗鄰灣仔政府大樓的港灣消防局，「我們被告知，香港不再需要我們的服務，非常失望，我們知道他們（政府）原本正草擬租約。」郝泰德慨嘆：「我認為很難過，分域碼頭移除後，香港將會失去自1953年以來獨有的組織」，最令他失望的，是政府亦無計劃提供招待水兵的服務。

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迫遷的消息傳出後，民間有不少聲音要求保育海軍商場，郝泰德、王黃就卿多番出席區議會等會議，試圖力挽狂瀾，但仍無法扭轉政府的決定。

她無法認同政府的說法：「如果由頭到尾，從來唔會有海軍嚟香港visit（訪問）嘅話，你唔會有灣仔，我可以敢話，海軍帶動咗香港區域嘅經濟，或者亦可以講係，大家係一個cultural exchange。」

或有機會保存商場舊物

郝泰德則說，海事博物館早前聯絡他，希望保育商場內的舊物，日後在館內展出，他認為這是個好兆頭，證明了分域碼頭的價值，年輕人一個接一個來此處「打卡」，亦代表水兵歷史已廣傳開去。

王黃就卿透露，會繼續營運軍人輔導會，亦會將招牌、舊物存倉，希望守住60年代已在此服務的先夫守住海軍商的遺願。她相信疫情退卻後，水兵們將會回歸，屆時海軍商場將會在另一處再現光茫。

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