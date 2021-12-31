海軍商場｜老牌裁縫店靠「一條龍」會友　轉戰網絡世界傳承歷史

上海裁縫店「福興父子」是首批進駐海軍商場西翼的小店，第三代傳人王文虎（Tony）逾半輩子人生，奉獻為軍人做衫。時間重回90年代，他在美國穿州過省，只為即將「拉埋天窗」的退役軍官老友改衫，亦有剛上岸的水兵「新鮮人」，在港邂逅愛侶，趕急做衫以情定終生。

一個又一個故事，提醒這位裁縫，除了手中的針線，自己也可以是旅遊大使，令他驕傲不已的，是為海軍制服繡上一條寫有「Hong Kong」的龍，那條水兵們休假便會展示的龍，讓他們樂而忘返的水兵俱樂部。

與海軍商場並肩走過近30年高山低谷，海軍商場的地皮將於明年2月交還政府後拆卸，Tony心裏滿是不捨，「我就緊係會miss呢度啦，喺呢度做咗咁多年，將來有少少唔知道係點，最頭痛就係將來唔知道點。」苦無出路下，Tony卻在網絡世界再次拼出一片天，重新連結海外水兵老友之餘，亦讓他接觸到年輕人，將水兵歷史、西裝知識交棒。

（海軍商場的最後探戈，系列之二）



福兄父子第三代傳人王文虎（Tony）（盧翊銘攝）

在殘破的海軍商場二樓，有一家古舊的洋服店，白底黑字的樸素招牌寫着「Fu Shing & Son LTD.」，連中文名字也沒有，廚窗貼上已故蘋果創辦喬布斯的金句「stay hungry, stay foolish」（求知若飢，虛心若愚），與店面刻板的設計、海軍商場的氛圍有強烈違和感。

珍藏羊絨布料

在門口迎接客人的，是穿上美軍制服和「中山裝」的兩個人型公仔，公仔旁邊堆滿布料，第三代傳人Tony逐匹布料拿起，如數家珍般介紹其獨特之處，當他拿起手上的「茄士咩」羊絨時更不禁驕傲地說，由其父留下至今，是市面碩果僅存的「靚料」。

佢哋嚟香港就好鍾意裝條龍，人哋啲龍冇「香港」㗎，我專登擺個「香港」喺度，等佢哋記得香港，我希望promote香港。 上海裁縫店「福興父子」第三代傳人王文虎

這位年過70的肥叔叔雀躍地走到收銀台，取出珍藏的海軍制服，翻開藏在手袖內的「心機位」，一條傳統以來代表水兵休班的龍，「佢哋嚟香港就好鍾意裝（鏽）條龍，人哋啲龍冇『香港』㗎，我專登擺個『香港』喺度，等佢哋記得香港，我希望promote香港」。

客人變成老友記

「福興父子」由上海來港，扎根灣仔逾半世紀，由China Fleet Club搬到海軍商場，在美國「浸過鹹水」的Tony把生命中的黃金時間，全奉獻為各地海軍做衫，其名聲亦傳遍多國海軍界，一代傳一代，客人亦慢慢變成「老友記」，店內貼滿的軍艦照片、軍官的書信可見雙方老友鬼鬼的關係，「佢哋都鍾意留返幅相畀我哋，都係多謝我哋嘅service、同佢做衫，佢哋又賣吓廣告，即係我去過嗰度，好威啦，咁我哋又賣吓廣告，佢嚟過我哋嗰度。」

Tony為海軍的服務不僅局限在海軍商場，90年代尾他到美國探親時，曾特意穿州過省到洛杉磯，為剛退役的軍官修改結婚用的燕尾服，「點知佢一退役嗰一年，佢重咗成30磅，我就喺飛機場，人哋個個喺廁所，同佢攞返套禮服嚟，睇吓要放幾多。」再次度身後，Tony便趕返香港，為該軍官修改西裝，再寄回美國，讓對方能趕及在大日子穿上，他自己分文不收，只願遠在他方的老朋友幸福地步入人生新階段。

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每當說到水兵的歷史，Tony就如百科全書一樣琅琅上口，但水兵故事大多停留在90年代，因為那個年代是分域碼頭最繁忙、最輝煌的歲月，近20國海軍爭相前來，向殖民時代的香港道別，「最多船係應該1997年，個個都想霸住嚟香港，睇吓香港97點，嗰年其實有百幾隻戰艦嚟，分好多次，佢哋嚟最多5日㗎咋，都幾犀利㗎。」一隻接一隻軍艦來港，每次最少五、六千人浩浩蕩蕩隨團而來，令商店忙得喘不過氣來，謝斐道、駱克道的酒吧亦應運而生，塑造灣仔今日的面貌。

填海成商場致命傷

回歸後，海軍商場的盛世不再，Tony慨嘆「轉變得好犀利就係98、99年」，連卡佛、夏利里拉家族等亦一一撤出，2003年「沙士」襲港更令情況每況愈下，連往日常客美國商會、領事等都近乎絕跡，他口中「幾interesting（有趣）」、「唔係咁簡單」的客人亦再難遇上。2010年後填海，進一步扼殺海軍商場的命運，「如果有戰艦嚟，都上唔到岸啦呢度，咁最後尾幾隻戰艦泊咗喺（上環）招商局，要我哋send巴士去嗰度接人嚟，變咗流失咗好多客。」

一個時代的終結，令商場凋零，裁縫業亦在時代的洗禮下走向夕陽，但Tony卻兩度擴充，將版圖延伸到以往夏利里拉的舖位，「由始到終我唔覺得係衰落」，盡管商場即將被剷平仍無阻他繼續苦拼，「我哋要重新出發。」

我哋以前做海軍制服，𠵱家我哋做習總（書記）嘅衫，我哋跟時代轉，就要跟時代搵生意，香港人係好嘢㗎！ 上海裁縫店「福興父子」第三代傳人王文虎

90年代尾，他在客人穿針引線下，開始賣紅酒、及後進化為士多，現時連凍肉也不放過，以支撐深愛的裁縫事業。Tony指着面前兩個公仔，「我哋以前做海軍制服，𠵱家我哋做習總（書記）嘅衫，我哋跟時代轉，就要跟時代搵生意，香港人係好嘢㗎。」惟字裏行間仍不勝唏噓。

陪同碼頭走過27載興衰，這裏每一塊磚頭也是其血汗，「所有舖頭嚟嗰陣時都有夾份起呢度，好似communal（公社制），個個夾份幾多呎，就畀幾多錢，拗餐死㗎，因為啲柱啊好多嘢」。即將向這個商場道別，Tony慨嘆：「好鍾意呢個地方，但每樣嘢都要有個完結。」「我就緊係會miss呢度啦，喺呢度做咗咁多年，將來有少少唔知道係點，最頭痛就係將來唔知道點，我係懷念呢度，但冇辦法。」

Tony。（盧翊銘攝）

隨着海軍商場被夷為平地，水兵在本港上岸的歷史亦將被塵封，對於政府不理會外界要求保育的訴求，Tony早已不抱希望，「冇話諗住政府保育，保住自己囉。」思量半年仍無出路，他一度以為近月完成保育的中環街市是再次大展拳腳的曙光，「好似中環街市咁，佢（政府）又畀咗間地產商咁，個地產商都唔知諗緊乜嘢，我try to contact佢哋成幾十次都冇人答我，我覺得佢哋保育得麻麻地囉。」他最終只能在明年初就至中環的樓上舖。

頑皮至極的肥叔叔，現時連社交平台instagram也涉獵，透過相片分享水兵點滴，在分域碼頭消失前，留下他青春的印記，「由頭嚟過啊，71歲開始，最慘我catch up唔到啲後生仔啲tag犀利，大佬我要學tag吖嘛，都好犀利㗎！」訪問當日，Tony正在處理速遞，一堆文件、網上系統令他亦一頭霧水。

社交媒體的號召力遠超Tony想像，近日有居港前澳洲海軍看到其instagram的帖文後找上他，「畀佢搵到返佢1994年嗰隻戰艦，Her Majesty HMAS嗰個Melbourne嗰個章，歡喜到佢差啲喊！」對方在戰艦同袍的群組內分享這事後，其instagram帳戶便多了許多追隨者。

不單止水兵在這裏尋找舊日足跡，亦有不少年輕人在這裏探究水兵史，半年前更有年輕人到來訂製西裝出席謝師宴，亦有工商管理碩士的教授帶學習來做衫，早前更獲邀出席講座，「trigger咗我自己諗吓，我個mission係乜嘢，咁我就發覺，好多後生仔真係唔識着西裝。」「其實到我呢個年齡，你話做同唔做都唔係問題㗎喇，但係最近我個mission就係想去畀啲後生聽，我哋仲有裁縫喺度㗎。」

開展新世界後，Tony才發現，年輕人也如以往的高官、水兵一樣不簡單，「我𠵱家同後生仔一樣撞到咁多故事，當然佢哋係冇咁in depth，但都係is a story，係continuous story forever。」