封區檢測｜油麻地祥興大廈完成強檢　約160人受檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（16日）公布一宗新冠肺炎感染個案，患者懷疑帶有Omicron變異病毒株，當局昨晚對其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈進行封區檢測。政府今早上7時發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



聲明指，政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約160名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

自今日上午約7時起，油麻地指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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衞生防護中心昨日公布的感染個案是一名36歲機組人員，他於12月9日在本港進行的檢測結果呈陰性，並於12月11日離開香港前往美國，12月13日由美國經航班CX2071返抵香港。病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定，接受醫學監察和定期強制檢測。根據他提供的資料，他除了前日曾短暫在社區購買食物，以及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測外，其他時間皆逗留在家。