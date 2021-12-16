多圖︱政府封區檢測派傳單　全身防疫裝備竟叫人立法會投票？

立法會選舉下星期日（19日）舉行，外界關注改制後投票率會否受影響。特首林鄭月娥周二（14日）表示，不少社團組織都自發以大廈標語廣告方式，提醒選民投票，又指公共交通營辦商當日提供免費乘車是社會責任，希望提醒市民當日是投票人。



不過呼籲市民投票當然不止民間，政府今日就在宣布油麻地碧街強制封區檢測的同時，讓在該區協助封區的同時，向受限區域內的市民派發橙色的投票日宣傳單張，盡顯港府近年多番強調的跨部門合作。



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《香港01》記者今日採訪油麻地封區檢測過程時，發現不少身穿防護裝備的政府人員，一如以往向受影響的受限區域住戶派發防疫物資。不過今次的物資卻加了料，有工作人員一手送上以膠袋包好的物資，另一手送上一張鮮橙色的投票日宣傳單張。

不少市民都同時接過物資與單張，亦有市民接過宣傳單張後置於物資袋內，派發單張的活動似乎比街邊派傳單的成功率高上不少。

有現場消息指，今次派發宣傳單張的活動由民政事務局負責，指一向都有在各區派發選舉日宣傳單張，今晚見到封區檢測，使順道來此派發單張。