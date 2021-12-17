消費券｜八達通最後一期可領　零售業料提振作用比第一、二期為弱

八達通第三期消費券昨天（16日）起發放，香港零售管理協會主席謝邱安儀今天（17日）在電台節目表示，除了八達通外，其他電子支付平台早前已經發放了所有消費券，加上第三期僅有1000元，亦屬第三次發放，料刺激、提振作用比第一、二期為弱，雖然踏入聖誕節這個傳統消費旺季，但市況仍然淡靜，需再觀察本周情況才知消費券的作用有多大。



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謝邱安儀在港台節目《千禧年代》表示，第一次發放消費券時，市場爆炸力強勁，但到第二次發放時市民反應已較為冷靜，而今次屬於第三次發放，加上金額僅有1000元，是第一、二期的一半，料刺激、提振作用比第一、二期為弱。被問到會否僅刺激到一半的消費力，她稱雖然聖誕節屬傳統消費旺季，但市況仍然淡靜，需再觀察本周情況才知消費券的作用有多大。

她又指，以往市民透過八達通取得消費券後，多花在交通、飲食上，對於零售業的幫助不是很大。她形容消費券如同助燃劑，因為8月零售業總銷貨價值升幅最強勁是眼鏡、鞋類，增長超過六成，相信是因9月會開學，本身也有不少市民會於8月購買相關產品；而10月時電子產品增幅最多，源於9月時有新型電子產品推出，由上述數據可見，需要先有誘因令市民購物，再加上消費券這項助燃劑，才可推動增長。