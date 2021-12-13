消費券｜300萬八達通用戶周四拎尾期1000元　有一條件要先達成

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券踏入最後派發階段，使用八達通領取消費券的市民，可以最快於周四（16日）領取最後一期的1,000元消費券，政府預料約有300萬名市民。

不過，八達通消費券用戶需要先在11月底前累積合資格消費至4000元，才能領取最後一期消費券，若仍未達標，最遲可在明年2月底前成要求，並最遲在明年3月16日獲發尾期消費券。



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政府於今年8月1日派發首期消費券，成功以八達通領取消費券，並在11月底已達到「合資格消費」4000元要求的約300萬名市民，將可在周四獲發餘下1,000元的消費券，當日會獲得手機短訊通知，屆時只需要與上兩期消費券一樣的形式領取就可。

如未消費滿4000元 最遲明年2月底或之前需達標

在8月1日領取了八達通消費券的市民，若未能達到消費4000元的要求亦不用擔心，只要在首期消費券發放後的7個月內，即最遲明年2月底或之前達標，就可以趕及在明年3月16日獲發尾期消費券；如在更早的月份完成要求，則可以在下月的16日發放。

▼8.2消費券計劃秘書處情況▼



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不過，派發消費券期間，有大批長者因登記資料有誤或不齊全，未能如期領取首期消費券，當時政府緊急延長補交登記資料的期限，他們於10月1日才能領取首期消費券。該批市民同樣需要在他們的首期消費券發放後的4至7個月內達到指定消費金額，即最快1月31日起完成，並可於2月16日領取最後的1,000元消費券。

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政府發言人亦提醒，在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民，其消費券的使用限期將於本月尾同時屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

市民可透過以下方法查詢其八達通的「合資格消費」累積總額：

1. 八達通手機App

2. 八達通網站

3. 八達通客戶服務熱線：2969 5500



▼八達通App查詢「合資格消費」步驟一覽▼

