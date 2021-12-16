消費券｜八達通尾期今可領　不限用途可套現1000元　注意幾個日子

八達通第三期消費券今（16日）首日發放，有別於過去兩期款項，1000元金額不限商戶及形式使用，沒時間限制，更有方法可以「套現」。不過，要取得第三期款項，亦要在11月底前累積4,000元「合資格消費」，尚未能達標的市民，要爭取在明年2月底前完成。



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在今年8月1日成功領取八達通消費券的市民，只需要在11月底達到「合資格消費」4,000元，今日起就可以再次領取餘下的1,000元消費券。若未能達到消費4000元的要求亦不用擔心，只要在首期消費券發放後的7個月內，即最遲明年2月底或之前達標，就可以趕及在明年3月16日獲發尾期消費券；如在更早的月份完成要求，則可以在下月的16日發放。

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有別於過去兩期消費券，今期款項沒有設限制，可以用於交水費電費等，亦沒有使用期限，甚至可以藉退回八達通卡，把1,000元「套現」使用。

不過透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民就要留意，若在在8月1日及10月1日成功領取首期消費券的用戶，金額的使用限期將於本月尾屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。