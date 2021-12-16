消費券八達通第3期1000元3步手機簡單取款｜相信不少人已經將消費券用得七七八八，但如果是以八達通申請消費券的市民，就要留意第3期1000元消費券最快今日（12月16日）就可以領取。不過如果做錯或做漏一事，最後一期消費券便會被DQ、不翼而飛。



八達通最後一期1000元消費券今日開始有得拎了（資料圖卡）

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早前政府指香港大約300萬名市民，因完成了指定目標，將於12月16日獲第3期1000元消費券。而最後一期1000元如何取得？官方指當發放第1期消費券後的第4至7個月內，累積總額達4000元，第3期消費券才在達標後下一個月16日發放。亦即是最快12月16日才可領取得到，但如果大家在7個月用不盡4000元，那就取不到最後一期1000元，大家要留意。

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利用八達通取消費券的市民，可以利用手機八達通App，幾個步驟便可以簡易獲取最後一期消費券。👇👇

除了用App外，還可以指定零售商店（如便利店、超市）、港鐵站內的補貼領取站或八達通服務站領取第二期消費券。另外，消費券需在發放日起計3個月內領取，過期就會沒有。

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以八達通領消費券：留意拍卡地點

八達通用戶除了要留意消費券是以三期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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