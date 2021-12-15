消費券｜八達通最後一期周四可領取　數據揭年尾買金飾多三成

政府電子消費券派發已接近尾聲，八達通尾期1,000元消費券，最快到於明日（16日，星期四）領取。八達通營業及市務總監李玉兒透露，近2個月網購交易額，相比消費券派發前急升2倍；同期珠寶首飾商戶過去2個月的交易宗數及金額，相較8月及9月亦上升3成，「臨近年尾，大家多結婚好多喜宴，我諗好多市民會買多咗金飾珠寶，呢度睇到個別行業年尾有受惠。」

八達通上月亦推出MIRROR成員陳卓賢Ian的限量版八達通，用戶符合條件下便可獲得抽獎機會，惟數量僅5,000張，因此吸引不少Mirror粉絲參與抽獎活動。八達通透露，自抽獎活動推出後，以「轉數快」即時增值的次數大增，突然急升3成。



八達通營業及市務總監李玉兒透露，近2個月網購交易額，相比消費券派發前急升2倍。（歐陽德浩攝）

8至11月日均零售交易額比之前升2倍

經八達通申領消費券的市民，最快明日（16日）可收到後一期的1,000元，料有約300萬合資格市民可於明日領取。李玉兒表示，觀察到消費券派發後，八達通的交易額持續增長，8月至11月的消費金額相若，並無明顯回落，甚至11月相比9月更輕微上升。她認為消費券確實帶動零售及餐飲業，對本港經濟有提振作用。工展會剛舉行，聖誕佳節將至，她預期市民消費意欲相當高，「似乎睇到好正面，暫時睇到係幾鼓舞嘅刺激作用。」

自電子消費券由8月1日派發至今已4個多月，政府早前公布10月的零售業數據，指總銷貨價值估計為307億元，較去年同期升12%。李玉兒透露，八達通8月至11月的日均零售交易額，相比1月至7月升2倍，日均交易筆數亦升1.5倍。她認為八達通增值額擴至3,000元，讓市民能購買金額較高的商品，亦是八達通交易額增長的因素之一。

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交易額升幅五大類別︰餐飲、電器、家品、衫褲鞋襪、網購

交易額升幅最高的商戶類別，分別為餐飲、電子電器、家庭用品、衣服鞋履／美妝、網購。李玉兒特別提到近2個月網購交易額，相比消費券派發前急升2倍。至於珠寶首飾商戶過去2個月的交易宗數及金額，相較8月及9月亦上升3成。「臨近年尾，大家多結婚好多喜宴，我諗好多市民會買多咗金飾珠寶，呢度睇到個別行業年尾有受惠。」

至於八達通早前為鼓勵市民使用App，推出多項優惠，包括向下載及登記的用戶派發18元增值額。截至11月底，八達通App下載次數已逾300萬次；截至12月初，逾300款電子優惠券的下載次數，已超過660萬次，相比11月初增加60萬次。

消費券派發後 的士月均交易額急升4倍

此外，已有逾13萬個商戶接受八達通付款，包括過往不接受八達通的行業。李玉兒指，8月至11月相比1至7月，的士月均交易額金額急升4倍。她估計，升幅與消費券可於的士付款有關，因此她呼籲的士司機，指電子支付為社會的大趨勢，「市民都係一路有需求，想係搭的士畀八達通。」

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消費券結束後重新審視商戶手續費

至於被問到會否擔心商戶及市民，於消費券計劃結束後，重用現金付款。李玉兒則回應指，有商戶反映八達通確實帶來便利，而八達通亦將於明年首季結束後，重新審視手續費，並視乎商戶需要，將提供不同的優惠計劃，鼓勵商戶繼續採用八達通的服務。

李玉兒坦言，雖然難以預計明年的情況，但相信屆時八達通交易額將有所回落。但她相信，由於接受八達通付款的商戶增加，以及八達通亦提供多種App增值的功能，已改變市民現金消費的行為。「我相信大部分尤其男士，佢哋都好唔鍾意攞現金，所以相信係一個大趨勢，會愈嚟愈少市民用現金。」

她指港人無法外遊而留港消費，經濟亦隨着疫情回穩逐漸恢復，估計市民的購買力提升，令八達通交易額維持相當水平，即使回落亦會高於消費券前的交易額，「但少不免會有回落，冇可能咁高企繼續落去。」

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推出Mirror Ian八達通卡抽獎

八達通最近聘請當紅組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）成為代言人，並在不同渠道投入大量廣告。八達通App用戶於12月31日前，於活動網站登記八達通號碼、手機號碼及通訊地址，並透過轉數快即時增值，累積消費金額滿100元，即可獲1次參加「Ian限量版八達通卡」的抽獎機會。

惟限量版八達通僅5,000張，因此亦吸引不少Mirror粉絲參與抽獎活動。八達通指在抽獎活動推出後，以「轉數快」即時增值的次數大增，突然急升3成。李玉兒表示，八達通明年踏入25歲，因此希望為品牌帶來新的形象，她認為雖然明星效應為營運帶來好處，「大家眼睛都亮起」，但強調並非永遠以明星的公式作推廣。

限量5,000張Ian八達通卡。（歐陽德浩攝）

明年3月推商戶電子印花功能

八達通早前接受《香港01》專訪時，曾透露將於App推出電子印花功能。李玉兒表示，明年3月至4月將推出該功能，目標首批加盟的商戶為連鎖餐飲集團，認為較受歡迎及認可性較高，但現時未能透露更多詳情。

至於外界有專家及不少團體促請政府，在安心出行加入八達通功能。被問到八達通技術是否能支援，李玉兒回應指，有關方面的詳情待政府回應，八達通不便評論。

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