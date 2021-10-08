黑雨｜市民呻水上樂園欠彈性　園方：黑雨前已運作不能改期退票

東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，今早上時段，本港大部分地區落起大雨，預約今日到主題樂園「去玩去癲」會擔心入場情況。有讀者向《香港01》投訴，指本身已預購今日（8日）的水上樂園門票，擔心今日的風暴情況影響下致電公園熱線電話查詢退款，惟多時未能接通，感到失望。



海洋公園方面表示，水上樂園今日（8日）沒有受暴雨及風球影響，樂園正常開放。另外，由於天文台於早上11時許改發黑雨，水上樂園已經運作，因此沒有啟用任何退票程序，市民可按照日期到樂園遊玩。



水上樂園多個景點今日正式開放，早上10時，若有數百人在場內遊玩。（盧翊銘攝）

東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，今早時，本港大部分地區落起大雨，不少地方現水浸情況，當中以港島區的主要幹道出現不同程度水浸，有網民笑言「邊處有水，邊處都可以係水上樂園」。然而，有讀者向《香港01》投訴，指本身已預購今日（8日）的水上樂園門票，擔心今日的風暴情況影響下致電公園熱線電話查詢退款，惟多時未能接通，感到失望，此外，不少網民亦向公園查詢，亦未能了解有關程序，呼籲致電公園查詢熱線了解。

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海洋公園方面表示，水上樂園的開放指引與公園本身相同，今日（8日）沒有受暴雨及風球影響，樂園正常開放。發言人又提醒，由於今日天文台於早上11時許改發黑雨，水上樂園已經運作，因此沒有啟用任何退票程序，市民可按照日期到樂園遊玩。

海洋公園水上樂園開放予一般市民入場。 （夏家朗攝）

海洋公園水上樂園開放予一般市民入場。 （夏家朗攝）

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另外，根據海洋公園官網的購票指引的「一條款及細則」中指，水上樂園門票「所有門票不得退款、轉讓或退換」。而網上購票條款及細則中說，若有惡劣天氣，包括但不限於八號風球或以上丶黑色暴雨等時，「海洋公園及水上樂園可在通知或不通知公眾的情況下關閉」。若天氣好與壞的情況下，已出售的門票同樣不能退款、改期。