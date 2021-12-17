內會擾亂案｜郭永健拋下645張紙認藐視　官稱議會延誤須阻嚇囚2周

立法會內務委員會去年5月發生多次肢體衝突，事後多名泛民議員被控，當時任議員助理的工黨主席郭永健，早前認罪藐視等罪，但爭議他未有蓄意推跌保安員。裁判官屈麗雯今(17日)在西九龍法院指，未能排除保安員因自身失平衡跌倒，但指當時議會多次被中斷和延期，耗費公帑及人力，須判阻嚇性刑罰，即使郭非故意推跌事主，其行為亦有份令該保安員受傷，判郭入獄2星期。郭已就六四集會案服刑，官稱兩案性質不同需分期執行。



被告郭永健(34歲)承認藐視及抗拒或抗拒正在執行職責的立法會人員罪，指他於2020年5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷；及騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪，即簡廣榮。

當日有人叫囂及衝擊主席台

案情指，多名泛民主派議員當日因不滿民建聯李慧琼主持會議，不斷叫囂及衝擊主席台，下午4時44分，郭將645張A4紙分三批由公眾席扔向下，並高呼「李慧琼越權可恥」等口號。期後2名保安上前制止，並與郭激烈掙扎，郭用雙手緊捉著欄桿，有保安在嘗試拉開郭時摔倒。

雖然保安員簡廣榮聲稱當時遭郭推跌，但屈官稱看過當時的片段，場面十分混亂，她未能排除簡可能本已失平衡而跌倒，故認為控方未能證明是郭伸手致簡倒地。

指拋紙屬襲擊行為

但屈官在判刑時稱，郭當天將645張紙拋下，有可能擊中議會內的人，此乃襲擊行為，不能忽視其嚴重性，且立法會內會由2019年10月至2020年4月仍未能選出主席，才會發生當日的會議，郭身為議員助理，不可能不知道該會議的重要性。惟議會一再出現混亂情況，令議會人士無法集中，內會繼續無法進行，是耗費公帑及人力，需要判阻嚇性刑罰。

郭因涉六四集會案被判囚8個月

就郭認識阻礙立法會人員執行職務，屈官指雖然不排除簡因失平衡而倒地，惟簡當時在維持議會的保安，並在制止郭時受傷，郭的行為與簡跌倒有不可推卸的責任，她又認為緩刑未能反映案件嚴重性，最後判郭就兩罪入獄14天。

郭早前承認參與去年六四集會，被判入獄8個月，現正服刑。本案刑期會與這8個月刑期分期執行。

案件編號：WKCC 3842/2020