大嶼山保育基金首輪批出18個項目　記錄水口村300年山歌文化

「唱歌仔唱過年，想娶老婆冇本錢。我擔埋凳仔同阿媽講，阿媽唔聲又一年。」山歌文化逐漸式微，值得保育。發展局局長黃偉綸發表網誌稱，大嶼山保育基金首輪批出18個項目，其中「重塑水口」項目，傳承水口的鄉土生活，保存了有300多年歷史的水口村山歌及歷史故事。



山歌文化碩果僅存，但在大嶼山水口邨仍然有婆婆懂得歌唱。黃偉綸今（5日）在網誌分享了村民池娣的故事，指水口村已有數百年歷史，一男一女互相憑歌寄意，而另一名村民亦分享山歌內容：「唱歌仔唱過年，想娶老婆冇本錢。我擔埋凳仔同阿媽講，阿媽唔聲又一年。」村民徐德娣就用圍頭話唱：「手板做存錢，肩頭做路行。食粥打花心經亂，冇乜閑心織幼麻。」

山歌口耳相傳 團隊成員稱要加快紀錄：否則記憶會隨時間消失

負責記錄的團隊成員黎穎詩四年前已經開始入村工作，提到唱山歌是口耳相傳，要加快紀錄工作，否則記憶會隨時間消失。此項目最近亦獲大嶼山保育基金資助。

「重塑水口」項目見證昔日農業活動概況

「重塑水口」另一項目由中文大學建築學院教授鍾宏亮負責，修復舊建築包括一間三級歷史建築呈「金字頂」的石屋，修復後會讓村民用作生活文化館；而另一間面積非常細小、稱為「禾寮」的構築物，是以前村民耕作時用來儲存農具和禾稈草的地方，「禾寮」修復後會變成農耕合作社，可用作介紹水口的故事、復耕概念等，並作為其中一個景點，見證水口昔日農業活動概況。

10億元大嶼山保育基金首輪申請反應踴躍

政府《2018年施政報告》公布設立10億元「大嶼山保育基金」，推動和支援大嶼山保育工作，首輪申請有18個項目成功獲得資助。可持續大嶼辦事處處長方學誠稱，大嶼山保育基金去年成立並接受首輪申請，反應非常踴躍。基金共設三個類別，分別為保育管理協議項目、研究項目及教育和參與項目，獲批的項目涵蓋自然及文化保育多個範疇，包括不同的自然生境和生物、鄉村活化、鄉村傳統、歷史和文化、環境教育等方面，項目亦遍布大嶼山南北多個地方。

大嶼山保育基金本月下旬接受新一輪申請

基金諮詢委員會主席梁美儀則表示，委員會以四大準則審批，包括項目對大嶼山保育的貢獻、計劃書的質量、項目倡議機構的執行能力，以及其申請的財政預算是否合理，當然亦會考慮項目的原創性等因素。基金本月下旬開始接受新一輪申請。