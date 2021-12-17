多圖｜灣仔海濱海岸堤階平安夜開放　Chocolate Rain角色供任打卡

位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」連同鄰近長約280米的新海濱長廊，將於下周五（24日）平安夜正式開放，把港島北的海濱長廊延長四成至7.4公里，市民將可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。發展局局長黃偉綸，海濱事務委員會主席吳永順等今日（17日）持竣工典禮。



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位於灣仔北鴻興道的「水上運動及康樂主題區（第二期）」佔地約5,200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，令港島北連貫的海濱長廊進一步延長至7.4公里，總長度增加四成。主題區內的「海岸堤階」，是首個維港無欄杆梯級式沿岸設計。



主題區將全日開放，除提供草地、戶外桌椅、遮陽及兒童遊樂等設施外，亦設有多功能活動場地，以及可供船隻上落水體的滑道，以便將來舉行水上競賽，如龍舟比賽、帆船環島大賽、樂天級小帆船等活動。

灣仔海濱「海岸堤階」上設有特別設計的戶外桌椅和遮陽設施，供巿民享用及打卡。（政府新聞處圖片)

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Chocolate Rain創作人畫20米巨型畫作

除上述設施外，市民由今日起可透過網站租用場地內的20艘水上單車，當中三艘更是以本地創作人麥雅端的插畫作品「Chocolate Rain」為題的特別版。水上單車活動將試行半年，視乎反應再作安排。

麥雅端亦為主題區設計了一套以「Chocolate Rain」及水上運動為題的藝術裝置和聖誕裝飾，其中最為矚目的是「海岸堤階」上一幅長約20米的巨型畫作，市民可於海上從另一角度欣賞作品。

另外，主題區是寵物友善場地，市民可帶同寵物到訪。主題區剩餘部分的用地，包括防波堤末端和鴻興道近遊艇會旁的部分用地，將會在相關工務部門釋出工地後展開海濱優化工程，預計在2022年底逐步開放。