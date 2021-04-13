黑臉琵鷺全球數量創新高　后海灣數量反跌6.9%　觀鳥會：發展威脅

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-13 13:28

被列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺，部份於香港和深圳之間后海灣過冬，然而有調查發現，近年於后海灣棲息的黑臉琵鷺數目顯著下降。香港觀鳥會剛進行2021年黑臉琵鷺全球同步普查，發現今年全球黑臉琵鷺數量，達有紀錄以來最高，達5,222隻，較去年上升7.4%。 然而於香港后海灣棲息的黑臉琵鷺數量有下跌趨勢，今年錄得數量為336隻，比去年跌6.9%，在過去7年間的跌幅更達15%。香港觀鳥會認為，數字反映本港后海灣的濕地環境質素下降，使黑臉琵鷺減少來港棲息。該會促請港府為「濕地緩衝區」把關，防止土地發展入侵后海灣濕地，並大力推動本地塘魚養殖業。

香港觀鳥會自1994年起每年進行《黑臉琵鷺全球同步普查》，今年調查於1月15至17日完成，覆蓋全球超過120個地點，包括香港和深圳之間的后海灣、日本、台灣及越南等。結果顯示，全球黑臉琵鷺數量達5,222隻，較去年上升7.4%，即增加了358隻；當中在台灣過冬的數量更達3,132隻，佔全球最多，比率達60%，相比去年上升12.5%。

全球黑臉琵鷺數量大幅增加的同時，在香港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降。今年在后海灣錄得336隻黑臉琵鷺，數量按年下跌 6.9%，已是連續3年下跌。香港觀鳥會高級研究經理余日東指，調查反映后海灣濕地環境質素下降，使黑臉琵鷺不來港棲息。

觀鳥會︰發展濕地及其緩衝區 憂威脅黑臉琵鷺棲息地

余強調，評價濕地質素涉量度多個因素，而雀鳥數目正是其中一個指標，因雀鳥會選擇環境良好的濕地棲身，如須廣闊而淺水等，雀鳥數目下降，正顯示濕地環境轉變。他又指，過去幾年，政府及發展商相繼提出發展后海灣濕地及其緩衝區，破壞后海灣濕地生態系統的完整性，亦對黑臉琵鷺的棲息地構成威脅。

發展局早前指，今年內會檢討有關濕地緩衝區的規劃指引。余日東期望政府檢討須涵蓋濕地緩衝區，對濕地保育區的重要保護功能，非單單只檢討發展因素。他又舉例指，如放寬濕地附近樓高限制，將影響雀鳥飛行，「好似一個井咁，無雀鳥飛唔到入去，亦好難飛出嚟」。

至於擬建的港鐵北環線會否影響黑臉琵鷺棲息，余日東指，因北環線走線偏近內陸，對后海灣的直接影響不太大，但因鐵路沿線人口密度增加，不可忽視帶來的累積影響，「一定對附近濕地造成壓力」。